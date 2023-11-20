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У Парижі на аукціоні продали капелюх Наполеона майже за 2 мільйони євро

20 листопада 2023 02:10
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
У Парижі на аукціоні продали капелюх Наполеона майже за 2 мільйони євро
Капелюх Наполеона Бонапарта. Фото: Reuters
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Капелюх, який належав французькому імператору Наполеону Бонапарту, був проданий за 1,9 мільйона євро на аукціоні в Парижі. Аукціоністи кажуть, що капелюх є справжнім святим Граалем.

Про це пише BBC.

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Що відомо про дворогий капелюх Наполеона

Попередньо, дворогий капелюх із чорного бобра був оцінений у 600 000–800 000 євро (525 850–701 131 фунтів).

Людина, яка купила шапку, не заявила про себе.

Історики кажуть, що капелюх був частиною бренду Наполеона. Носіння набік робило його впізнаваним у бою. Протягом багатьох років він володів приблизно 120-ма дворогими капелюхами.

Однак вважається, що на сьогодні до нас дійшло лише 20 — багато з них у приватних колекціях.

A "black beaver" felt two-cornered hat with an embroidered tricolor cockade belonging to French Emperor Napoleon Bonaparte, from the Collection Jean Louis Noisiez, is displayed before going on auction at Osenat auction house, in Paris, France, November 6, 2023.
Дворогий капелюх Наполеона. Фото: Reuters

Капелюх продається разом з іншими наполеонівськими пам’ятними речами, зібраними промисловцем, який помер минулого року. 

Нагадаємо, у Лондоні на аукціоні Sotheby's пляшку віскі "The Macallan" 1926 року було продано за 2,1 мільйона фунтів стерлінгів. Зазначається, що така сума продажу є новим рекордом для будь-якої пляшки алкоголю чи вина, яка була продана на аукціоні. 

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