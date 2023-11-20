У Парижі на аукціоні продали капелюх Наполеона майже за 2 мільйони євро

Капелюх Наполеона Бонапарта. Фото: Reuters

Капелюх, який належав французькому імператору Наполеону Бонапарту, був проданий за 1,9 мільйона євро на аукціоні в Парижі. Аукціоністи кажуть, що капелюх є справжнім святим Граалем.

Про це пише BBC.

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Попередньо, дворогий капелюх із чорного бобра був оцінений у 600 000–800 000 євро (525 850–701 131 фунтів).

Людина, яка купила шапку, не заявила про себе.

Історики кажуть, що капелюх був частиною бренду Наполеона. Носіння набік робило його впізнаваним у бою. Протягом багатьох років він володів приблизно 120-ма дворогими капелюхами.

Однак вважається, що на сьогодні до нас дійшло лише 20 — багато з них у приватних колекціях.

Дворогий капелюх Наполеона. Фото: Reuters

Капелюх продається разом з іншими наполеонівськими пам’ятними речами, зібраними промисловцем, який помер минулого року.

Нагадаємо, у Лондоні на аукціоні Sotheby's пляшку віскі "The Macallan" 1926 року було продано за 2,1 мільйона фунтів стерлінгів. Зазначається, що така сума продажу є новим рекордом для будь-якої пляшки алкоголю чи вина, яка була продана на аукціоні.