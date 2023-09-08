В парламенте предложили ввести наказание за оскорбление военнослужащих
В Верховной Раде предлагают ввести наказание за неуважение к военным. Нарушители за это должны будут заплатить штраф и даже могут попасть в тюрьму.
Такой законопроект внес член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский.
Детали законопроекта
Отмечается, что цель законопроекта — увеличение уровня защиты для военнослужащих. Поэтому в Украине планируют ввести наказание за неуважение:
- военных ВСУ и других военных формирований;
- Главного управления разведки;
- Службы внешней разведки;
- Службы безопасности Украины;
- Управления государственной охраны;
- Государственной специальной службы транспорта;
- Госспецсвязи;
- Нацгвардии;
- Госпогранслужбы.
Наказание предлагается именно за публичное неуважение, оскорбительное приставание к военным или препятствование реализации ими своих прав и свобод.
Что угрожает нарушителям
Наказывать предлагают штрафом от 3 400 до 5 100 гривен, общественными работами или арестом.
"Именно от этих героических людей в погонах зависит судьба и будущее нашей страны. В знак благодарности за это украинское общество, в частности государственные институты всех уровней, все граждане должны уважительно относиться к своим защитникам и героям, проявлять благодарность, уважение и заботиться обо всех их жизненных проблемах", — подчеркнул Вениславский в пояснительной записке.
Напомним, известный интервьюер Дмитрий Гордон на главной улице Киева Крещатик послал на***й мужчину в военной форме. Произошло это во время того, как активисты организовали выставку "украинских прокремлевских пропагандистов", где были выставлены картонные фигуры разных общественных деятелей.