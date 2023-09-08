В парламенте предложили ввести наказание за оскорбление военнослужащих

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

В Верховной Раде предлагают ввести наказание за неуважение к военным. Нарушители за это должны будут заплатить штраф и даже могут попасть в тюрьму.

Такой законопроект внес член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский.

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Детали законопроекта

Отмечается, что цель законопроекта — увеличение уровня защиты для военнослужащих. Поэтому в Украине планируют ввести наказание за неуважение:

военных ВСУ и других военных формирований;

Главного управления разведки;

Службы внешней разведки;

Службы безопасности Украины;

Управления государственной охраны;

Государственной специальной службы транспорта;

Госспецсвязи;

Нацгвардии;

Госпогранслужбы.

Наказание предлагается именно за публичное неуважение, оскорбительное приставание к военным или препятствование реализации ими своих прав и свобод.

Что угрожает нарушителям

Наказывать предлагают штрафом от 3 400 до 5 100 гривен, общественными работами или арестом.

"Именно от этих героических людей в погонах зависит судьба и будущее нашей страны. В знак благодарности за это украинское общество, в частности государственные институты всех уровней, все граждане должны уважительно относиться к своим защитникам и героям, проявлять благодарность, уважение и заботиться обо всех их жизненных проблемах", — подчеркнул Вениславский в пояснительной записке.

Проект закона. Скриншот с сайта ВР

Напомним, известный интервьюер Дмитрий Гордон на главной улице Киева Крещатик послал на***й мужчину в военной форме. Произошло это во время того, как активисты организовали выставку "украинских прокремлевских пропагандистов", где были выставлены картонные фигуры разных общественных деятелей.