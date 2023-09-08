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У парламенті запропонували ввести покарання за образу військовослужбовців

8 вересня 2023 23:15
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У парламенті запропонували ввести покарання за образу військовослужбовців
Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Верховній Раді пропонують запровадити покарання за неповагу до військових. Порушники за це повинні будуть заплатити штраф та навіть можуть потрапити до в'язниці.

Такий законопроєкт вніс член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський.

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Деталі законопроєкту

Зазначається, що мета законопроєкту — збільшення рівня захисту для військовослужбовців. Тому в Україні планують ввести покарання за неповагу до:

  • військових ЗСУ та інших військових формувань;
  • Головного управління розвідки;
  • Служби зовнішньої розвідки;
  • Служби безпеки України;
  • Управління державної охорони;
  • Державної спеціальної служби транспорту;
  • Держспецзв'язку;
  • Нацгвардії;
  • Держприкордонної служби.

Покарання пропонується саме за публічну неповагу, образливе чіпляння до військових або ж перешкоджання реалізації ними своїх прав і свобод.

Що загрожує порушникам

Карати пропонують штрафом від 3 400 до 5 100 гривень, громадськими роботами або арештом.

"Саме від цих героїчних людей у погонах залежить доля і майбутнє нашої країни. На знак подяки за це українське суспільство, зокрема державні інституції всіх рівнів, усі громадяни мають шанобливо ставитися до своїх захисників і героїв, виявляти вдячність, повагу і піклуватися про всі їхні життєві проблеми", — наголосив Веніславський у пояснювальній записці.

Проєкт закону. Скриншот з сайту ВР

Нагадаємо, відомий інтерв'юер Дмитро Гордон на головній вулиці Києва Хрещатик послав на**й чоловіка у військовій формі. Сталося це під час того, як активісти організували виставку "українських прокремлівських пропагандистів", де було виставлено картонні фігури різних громадських діячів.

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