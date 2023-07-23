В полиции рассказали, как защитить номер телефона от мошенников

Мобильный телефон в руках. Иллюстративное фото: depositphotos

Национальная полиция Украины рассказала о новом виде мошеннической схемы, по которой злоумышленники могут завладеть всеми вашими сбережениями.

О самой схеме Нацполиция рассказала на своей странице в Telegram.

Читайте также:

Новая мошенническая схема

Когда мы пользуемся мобильными телефонами, то даже не задумываемся над тем, что наш номер телефона могут присвоить посторонние лица. Поэтому следует разобраться, как это может произойти.

Схема может быть такова: вам звонят по телефону несколько раз от имени служб такси или различных организаций и склоняют, чтобы вы перезвонили. Далее заказывают у оператора услугу восстановления SIM-карты, используя для идентификации абонента телефонные номера, с которых ранее звонили.

"Иногда злоумышленники даже перечисляют незначительные суммы средств на ваш мобильный счет, чтобы точно знать дату последнего пополнения счета", — говорят правоохранители.

В полиции отмечают, если вы заметили подозрительные признаки, сразу сообщите об этом оператору сотовой связи.

Как защититься от мошеннических схем

Чтобы защититься от мошеннических схем, следует придерживаться следующих рекомендаций:

запретите удаленную замену SIM-карты или перейдите на контрактное обслуживание у мобильного оператора;

используйте только официальное приложение своего банка;

регулярно просматривайте историю транзакций;

не производите платежные операции с чужих устройств.

Какую информацию нельзя передавать посторонним:

PIN-код, CVV и срок действия банковской карты;

коды из SMS, которые могут использоваться для подтверждения транзакций;

пароль от онлайн-банкинга или коды из SMS от оператора.

Напомним, в Украине банки начали массово блокировать счета своих клиентов. При этом потребители финансовых услуг жалуются на неправомерность подобных действий.

В частности, в прошлом месяце читатели сайта Minfin оставили 300 жалоб на работу банков, а разрешили проблему только в 84 случаях. Наибольшее количество негативных отзывов собрал ПриватБанк, имеющий самую большую клиентскую базу, а также monobank и Ощадбанк.