У поліції розповіли, як захистити номер телефону від шахраїв
Національна поліція України розповіла про новий вид шахрайської схеми, за якою зловмисники можуть заволодіти усіма вашими заощадженнями.
Про саму схему Нацполіція розповіла на своїй сторінці у Telegram.
Нова шахрайська схема
Коли ми користуємося мобільними телефонами, то навіть не задумуємося над тим, що наш номер телефону можуть привласнити сторонні особи. Тож варто розібратися, як це може статися і які наслідки мати.
Схема може бути така: вам телефонують кілька разів від імені служб таксі або різних організацій та схиляють, щоб ви перетелефонували. Далі замовляють в оператора послугу відновлення SIM-карти, використовуючи для ідентифікації абонента номери телефону, з яких раніше телефонували.
"Інколи зловмисники навіть перераховують незначні суми коштів на ваш мобільний рахунок, аби точно знати дату останнього поповнення рахунку", — кажуть правоохоронці.
У поліції зазначають, якщо ви помітили підозрілі ознаки, зразу повідомте про це оператора стільникового зв'язку.
Як захиститися від шахрайських схем
Аби захиститися від шахрайських схем, варто дотримуватися таких рекомендацій:
- забороніть віддалену заміну SIM-картки або перейдіть на контрактне обслуговування у мобільного оператора;
- використовуйте лише офіційний застосунок свого банку;
- регулярно переглядайте історію транзакцій;
- не проводьте платіжні операції з чужих пристроїв.
Яку інформацію не можна передавати стороннім:
- PIN-код, CVV та термін дії банківської картки;
- коди з SMS, що можуть використовуватися для підтвердження транзакцій;
- пароль від онлайн-банкінгу або коди із SMS від оператора.
Нагадаємо, в Україні банки почали масово блокувати рахунки своїх клієнтів. При цьому споживачі фінансових послуг скаржаться на неправомірність таких дій.
Зокрема, минулого місяця читачі сайту Minfin залишили 300 скарг на роботу банків, а вирішили проблему тільки у 84 випадках. Найбільшу кількість негативних відгуків зібрав ПриватБанк, який має найбільшу клієнтську базу, а також monobank та Ощадбанк.