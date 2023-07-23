У поліції розповіли, як захистити номер телефону від шахраїв

Мобільний телефон у руках. Ілюстративне фото: depositphotos

Національна поліція України розповіла про новий вид шахрайської схеми, за якою зловмисники можуть заволодіти усіма вашими заощадженнями.

Про саму схему Нацполіція розповіла на своїй сторінці у Telegram.

Читайте також:

Нова шахрайська схема

Коли ми користуємося мобільними телефонами, то навіть не задумуємося над тим, що наш номер телефону можуть привласнити сторонні особи. Тож варто розібратися, як це може статися і які наслідки мати.

Схема може бути така: вам телефонують кілька разів від імені служб таксі або різних організацій та схиляють, щоб ви перетелефонували. Далі замовляють в оператора послугу відновлення SIM-карти, використовуючи для ідентифікації абонента номери телефону, з яких раніше телефонували.

"Інколи зловмисники навіть перераховують незначні суми коштів на ваш мобільний рахунок, аби точно знати дату останнього поповнення рахунку", — кажуть правоохоронці.

У поліції зазначають, якщо ви помітили підозрілі ознаки, зразу повідомте про це оператора стільникового зв'язку.

Як захиститися від шахрайських схем

Аби захиститися від шахрайських схем, варто дотримуватися таких рекомендацій:

забороніть віддалену заміну SIM-картки або перейдіть на контрактне обслуговування у мобільного оператора;

використовуйте лише офіційний застосунок свого банку;

регулярно переглядайте історію транзакцій;

не проводьте платіжні операції з чужих пристроїв.

Яку інформацію не можна передавати стороннім:

PIN-код, CVV та термін дії банківської картки;

коди з SMS, що можуть використовуватися для підтвердження транзакцій;

пароль від онлайн-банкінгу або коди із SMS від оператора.

Нагадаємо, в Україні банки почали масово блокувати рахунки своїх клієнтів. При цьому споживачі фінансових послуг скаржаться на неправомірність таких дій.

Зокрема, минулого місяця читачі сайту Minfin залишили 300 скарг на роботу банків, а вирішили проблему тільки у 84 випадках. Найбільшу кількість негативних відгуків зібрав ПриватБанк, який має найбільшу клієнтську базу, а також monobank та Ощадбанк.