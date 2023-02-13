Беженцы в Польше: исследование

Результаты исследования об отношении поляков к беженцам из Украины

В Сети распространяется новость о том, что в дружественной Украине Польше меняется отношение к украинским беженцам. И это все со ссылкой не на субъективные разговоры в соцсетях, а на результаты исследования, проведенного в январе Варшавским и Экономико-гуманитарным университетом.

Речь идет о том, что у части поляков ухудшилось отношение к беженцам. Хотя Польша и другие страны продолжают помогать Украине на разных уровнях, но даже в украинском обществе начали говорить, что Европа устала помогать. Это мнение легко может быть результатом свежих заголовков об "уставших от украинцев поляках".

Что действительно показали исследования и чувствуют ли украинцы в Польше ухудшение отношения со стороны местных — разбиралось Новини.LIVE.

Отношение к украинцам: исследование

Польша остается союзником Украины в борьбе с российской армией. Нас поддерживают на дипломатическом уровне, помогают оружием, а также заботятся о беженцах. По неофициальным данным, на территории Польши насчитывается около 2,5 млн граждан Украины, из которых более миллиона прибыли после полномасштабного вторжения.

Украинцы в Кракове. Фото: УНИАН

С момента километровых очередей на границе прошел почти год. С тех пор Польша по всем показателям возглавляла рейтинг стран, оказывающих убежище и денежную помощь украинцам. Но за последние несколько дней в сети появились результаты исследований, якобы доказывающие, что часть поляков стала хуже относиться к беженцам.

Как пишет польское издание Rzeczpospolita, 25% респондентов заявили об изменении отношения к украинцам по сравнению с предыдущим опросом, который состоялся в апреле прошлого года. Из них 68% уточнили, что оно ухудшилось. Среди потенциальных угроз со стороны украинских беженцев поляки видят негативное влияние на рынке труда, рост инфляции и преступности.

Другая часть результатов, по всей видимости, не на стороне страшных заголовков, ведь поляки поддерживают дальнейшую военную помощь Украине.

"Позитивное отношение поляков к украинцам и помощи им, преимущественно военной, практически не изменилось с начала войны", — рассказал польскому изданию руководитель исследования Роберт Станишевский.

Поляки преимущественно поддерживают помощь украинцам в виде:

дополнительной единовременной помощи в размере 300 злотых (49%);

доступа к бесплатному медицинскому обслуживанию (62%);

приема детей-беженцев из Украины в польские школы (87%).

Отношение к украинцам: реальная ситуация

Проведенное исследование показало, что отношение к украинским беженцам ухудшилось только у 15% опрашиваемых. Такая же цифра была обнародована изданием Infor. Они отметили, что такие результаты ничем не отличаются от предыдущего исследования в июне 2022 года.

Следовательно, январские данные не новые, и за последние полгода отношения поляков к беженцам из Украины не поменялось. Вероятно, в Сеть могли забрасывать ИПСО от россии. И хотя сейчас российские информационные манипуляции касаются в основном повесток и блекаутов, не исключено, что враг хочет ухудшить отношения между украинцами и поляками.

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Хотя журналисты из Польши говорят: результаты исследования — дело рук не российской пропаганды, а только громких заголовков.

"Надо уметь читать не заголовки, а именно исследования — кого спрашивали, как звучал вопрос, сравнивали ли цифры с предыдущими. Результаты этого исследования не говорят о том, что отношение реально ухудшилось. К тому же я этого не вижу в жизни. Даже если поляки устали от войны в Украине, большинство из них считают, что украинцам нужно помогать", — рассказала корреспондентка Новини.LIVE из Польши Альбина Юшкевич.

Не жалуются на отношение к себе в соседней стране и сами беженцы. Напротив, продолжают благодарить за поддержку и помощь. Киевлянка Анна с двумя детьми уехала в соседнюю Польшу в марте 2022 года. И сегодня рассказала Новини.LIVE, что за все время ни разу не почувствовала, что поляки устали от беженцев из Украины.

"Я не слышала о плохом отношении и свидетелем не была. Дети ходят в садик и школу, там тоже без изменений — о них очень хорошо заботятся. Летом якобы был антиукраинский митинг, но на нем было несколько человек, которые быстро разошлись. Мне тяжело. сказать был ли он заказной. А в целом украинцев поддерживают", — рассказала Анна.

По ее словам, есть тенденция, что украинцам тяжело снять квартиру в Европе. Однако на самом деле местные отказывают иностранцам, а не украинским беженцам. В Польше, например, рынок приспособился к количеству людей из Украины, и мамам с детьми уже не так трудно найти жилье, чем другим иностранцам.

На самом деле, поляки продолжают активно поддерживать доступ украинцев к жилью, обучению и даже работе. Некоторые эксперты говорят, что украинцы не забирали рабочие места у граждан Польши, потому что заняли те позиции, которые были свободны и без нашествия беженцев.

Фото: Alisdare Hickson / Flickr