Біженці в Польщі: дослідження

Результати дослідження про ставлення поляків до біженців з України

В мережі шириться новина про те, що у дружній до України Польщі змінюється ставлення до українських біженців. І це все з посиланням не на суб’єктивні розмови в соцмережах, а на результати дослідження, проведеного в січні Варшавським університетом та Економіко-гуманітарним університетом.

Йдеться про те, що у частини поляків погіршилося ставлення до біженців. І хоч Польща та інші країни продовжують допомагати Україні на різних рівнях, навіть в українському суспільстві почали говорити, що Європа втомилася допомагати. Ця думка легко може бути результатом свіжих заголовків про "втомлених від українців поляків".

Що насправді показали дослідження та чи відчувають українців в Польщі гірше ставлення з боку місцевих — розбиралося Новини.LIVE.

Ставлення до українців: дослідження

Польща залишається союзником України у боротьбі з російською армією. Нас підтримують на дипломатичному рівні, допомагають зброєю, а також піклуються про біженців. За неофіційними даними, на території Польщі налічується близько 2,5 млн громадян України, з яких понад мільйон прибули після повномасштабного вторгнення.

Українці в Кракові. Фото: УНІАН

З моменту кілометрових черг на кордоні минув майже рік. Відтоді Польща за всіма показниками очолювала рейтинг країн, які надають прихисток та грошову допомогу українцям. Але останні кілька днів у мережі з'явилися результати досліджень, які нібито доводять — частина поляків почала гірше ставитися до біженців.

Як пише польське видання Rzeczpospolita, 25% респондентів заявили про зміну ставлення до українців порівняно з попереднім опитуванням, яке відбулося у квітні минулого року. З них 68% уточнили, що воно погіршилося. Зазначається, що серед потенційних загроз з боку українських біженців поляки вбачають негативний вплив на ринку праці, зростання інфляції та злочинності.

Інша частина результатів, очевидно, не на боці страшних заголовків, адже поляки підтримують подальшу військову допомогу Україні.

"Позитивне ставлення поляків до українців та допомоги їм, переважно військової, практично не змінилося з початку війни", — розповів польському виданню керівник дослідження Роберт Станішевський.

Поляки переважно підтримують допомогу українцям у вигляді:

додаткової одноразової допомоги у розмірі 300 злотих (49%);

доступу до безкоштовного медичного обслуговування (62%);

прийому дітей-біженців з України до польських шкіл (87%).

Ставлення до українців: реальна ситуація

Проведене дослідження показало, що ставлення до українських біженців погіршилося лише у 15% опитуваних. Така ж сама цифра була оприлюднення виданням Іnfor. Вони зазначили, що такі результати нічим не відрізняються від проведеного попереднього дослідження у червні 2022 року.

Отже, січневі дані не нові, і протягом останніх пів року ставлення поляків до біженців з України не мінялося. Ймовірно, в мережу могли закинути ІПСО від рф. І хоч зараз російські інформаційні маніпуляції стосуються здебільшого повісток та блекаутів, не виключено, що ворог хоче погіршити стосунки між українцями і поляками.

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Хоча журналісти з Польщі кажуть: результати дослідження — справа рук не російської пропаганди, а лише гучних заголовків.

"Треба вміти читати не заголовки, а саме дослідження – кого питали, як звучало питання, чи порівнювали цифри з попередніми. Результати цього дослідження не говорять про те, що ставлення реально погіршилося. До того ж я цього не бачу в житті. Навіть якщо поляки втомилися від війни в Україні, більшість з них вважають, що українцям треба допомагати", — розповіла кореспондентка Новини.LIVE з Польщі Альбіна Юшкевич.

Не скаржаться на ставлення до себе в сусідній країні і самі біженці. Навпаки, продовжують дякувати за підтримку та допомогу. Киянка Анна з двома дітьми виїхала до сусідньої Польщі у березні 2022 року. І сьогодні розповіла Новини.LIVE, що за весь час жодного разу не відчула, що поляки втомилися від біженців з України.

"Я не чула про погане ставлення і свідком не була. Діти ходять в садочок і школу, там теж без змін — про них дуже добре піклуються. Влітку ніби був антиукраїнський мітинг, але на ньому було кілька людей, які швидко розійшлися. Мені важко сказати, чи був він замовний. А загалом українців підтримують", — розповіла Анна.

За її словами, є тенденція, що українцям важко винайняти квартиру в Європі. Однак насправді місцеві відмовляють іноземцям, а не саме українським біженцям. У Польщі, до прикладу, ринок пристосувався до кількості людей з України, і мамам з дітьми вже не так важко знайти житло, ніж іншим іноземцям.

Насправді поляки продовжують активно підтримувати доступ українців до житла, навчання і навіть роботи. Деякі експерти кажуть, що українці не забирали робочі місця у громадян Польщі, адже зайняли ті позиції, які були вільні і без навали біженців.

Фото: Alisdare Hickson / Flickr