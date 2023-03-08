В Польше презентовали выставку картин известных украинских художников

Выставка картин в Польше

В среду, 8 марта, в Варшаве была представлена выставка картин известных украинских художников под аккомпанемент заслуженного академического народного хора им. Г.Веревки. Каждую картину можно приобрести, все вырученные средства отдадут на нужды ВСУ.

Новини.LIVE узнали, какие картины были представлены и кто присутствовал на презентации.

Выставка украинских картин в Варшаве

Во время презентации картин почтили польского добровольца Даниэля Штибера, который погиб под Бахмутом.

Также в благодарность от всего украинского народа военнослужащий, ветеран АТО, Александр Ушинский подарил отцу погибшего парня сине-желтый флаг.

Событие организовано при поддержке волонтерского фонда UNITERS, который с 2014 помогает Украине.

Напомним, фильм о героических историях украинцев покажут на ТВ Польши. Далее в планах США и Израиля. Украинский фильм "Область Героев" автора и генерального продюсера Алексея Комаровского выходит в мировой показ.