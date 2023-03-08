У Польщі презентували виставку картин відомих українських художників

Виставка картин у Польщі

У середу, 8 березня, у Варшаві презентували виставку картин відомих українських художників під акомпанемент заслуженого академічного народного хору ім. Г.Верьовки презентували. Кожну з картин можна придбати, усі виручені кошти віддадуть на потреби ЗСУ.

Новини.LIVE дізнались, які картини були представлені та хто був присутній на презентації.

Виставка українських картин у Варшаві

Під час презентації картин також вшанували польського добровольця Даніеля Штібера, який загинув під Бахмутом.

Також на знак вдячності від усього українського народу військовослужбовець, ветеран АТО, Олександр Ушинський подарував батьку загиблого хлопця синьо-жовтий стяг.

Подія організована за підтримки волонтерського фонду UNITERS, який з 2014 року допомагає Україні.

Нагадаємо, фільм про героїчні історії українців покажуть на ТБ Польщі. Далі в планах США та Ізраїль. Український фільм "Область Героїв" автора і генерального продюсера Олексія Комаровського виходить у світовий показ.