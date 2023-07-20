В "Повернись живим" отчитались по сбору на ТрО: сколько задонатили украинцы

Бойцы ТрО на фронте. Фото: Силы территориальной обороны ВСУ/Facebook

Недавно благотворительный фонд "Повернись живим" совместно с АЗС ОККО открыли сбор средств для бойцов ТрО. 200 млн. грн. из нужной суммы уже собрано.

Об этом сообщили в фонде "Повернись живим".

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Сбор средств на оружие для ТРО

"Совместными усилиями наших благотворителей, водительского сообщества и партнеров мы собрали 50% от необходимых 400 000 000 грн. Эти средства аккумулируем совместно с АЗК ОККО на эффективное средство от оккупантов — оружие", — говорится в сообщении.

Благотворители заявляют, что целью этого сбора является закупка:

300 минометов 82-мм калибра,

200 крупнокалиберных пулеметов,

100 автоматических гранатометов.

Как присоединиться к сбору

Для того чтобы присоединиться к сбору на оружие для ТРО, необходимо заправляться горючим PULLS 95 или PULLS Diesel в сети АЗК ОККО. С каждого литра этих видов горючего наши партнеры автоматически передают на оружие.

Для дополнительных донатов можно использовать "банк" или специальный счет для дополнительных донатов.

Напомним, 25 мая в фонде компетентной помощи армии "Повернись живим" рассказали, что с начала полномасштабного вторжения России удалось собрать более 7 миллиардов гривен в помощь украинским военным. С 24 февраля прошлого года организация получила 2 222 441 пожертвование.