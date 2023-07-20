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У "Повернись живим" відзвітували щодо збору на ТрО: скільки задонатили українці

20 липня 2023 11:18
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У "Повернись живим" відзвітували щодо збору на ТрО: скільки задонатили українці
Бійці ТрО на фронті. Фото: Сили територіальної оборони ЗСУ/Facebook
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Нещодавно благодійний фонд "Повернись живим" спільно з АЗС ОККО відкрив збір коштів для бійців ТрО. 200 млн грн з потрібної суми вже зібрано.

Про це повідомили у фонді "Повернись живим". 

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Збір коштів на зброю для ТрО

"Спільними зусиллями наших благодійників, водійської спільноти та партнерів ми зібрали 50% від необхідних 400 000 000 грн. Ці кошти акумульовуємо спільно з АЗК ОККО на ефективний засіб від окупантів — зброю", — йдеться у повідомленні. 

скріншот

Благодійники заявляють, що метою цього збору є закупівля:

  • 300 мінометів 82-мм калібру,
  • 200 крупнокаліберних кулеметів,
  • 100 автоматичних гранатометів.

Як долучитися до збору

Для того щоб долучитись до збору на зброю для ТрО, необхідно заправлятись пальним PULLS 95 або PULLS Diesel у мережі АЗК ОККО. З кожного літра цих видів пального 1 грн наші партнери автоматично передають на зброю. 

Для додаткових донатів можна використовувати "банку" або спеціальний рахунок для додаткових донатів

Нагадаємо, 25 травня у фонді компетентної допомоги армії "Повернись живим" розповіли, що з початку повномасштабного вторгнення Росії вдалося зібрати понад 7 мільярдів гривень на допомогу українським військовим. З 24 лютого минулого року організація отримала 2 222 441 грн на пожертву.

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