У "Повернись живим" відзвітували щодо збору на ТрО: скільки задонатили українці

Бійці ТрО на фронті. Фото: Сили територіальної оборони ЗСУ/Facebook

Нещодавно благодійний фонд "Повернись живим" спільно з АЗС ОККО відкрив збір коштів для бійців ТрО. 200 млн грн з потрібної суми вже зібрано.

Про це повідомили у фонді "Повернись живим".

Читайте також:

Збір коштів на зброю для ТрО

"Спільними зусиллями наших благодійників, водійської спільноти та партнерів ми зібрали 50% від необхідних 400 000 000 грн. Ці кошти акумульовуємо спільно з АЗК ОККО на ефективний засіб від окупантів — зброю", — йдеться у повідомленні.

Благодійники заявляють, що метою цього збору є закупівля:

300 мінометів 82-мм калібру,

200 крупнокаліберних кулеметів,

100 автоматичних гранатометів.

Як долучитися до збору

Для того щоб долучитись до збору на зброю для ТрО, необхідно заправлятись пальним PULLS 95 або PULLS Diesel у мережі АЗК ОККО. З кожного літра цих видів пального 1 грн наші партнери автоматично передають на зброю.

Для додаткових донатів можна використовувати "банку" або спеціальний рахунок для додаткових донатів.

Нагадаємо, 25 травня у фонді компетентної допомоги армії "Повернись живим" розповіли, що з початку повномасштабного вторгнення Росії вдалося зібрати понад 7 мільярдів гривень на допомогу українським військовим. З 24 лютого минулого року організація отримала 2 222 441 грн на пожертву.