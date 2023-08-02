В частной школе Ирпеня избили третьеклассника, когда рядом стояла учительница: детали скандала

Драка между детьми. Иллюстративное фото: google.com

На Киевщине в Ирпене в частной школе до сотрясения мозга избили третьеклассника в то время, когда учительница стояла рядом. Инцидент произошел еще зимой, однако мама не решалась рассказать об этом, пока ее ребенок не оказался в безопасности.

Об этом написала мама мальчика Валерия Татарук популярной родительской группе в Facebook.

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Что произошло на самом деле

По словам родителей, избиение ребенка происходило в течение пяти минут, в то время, когда учительница "была занята своими делами в телефоне".

"Все это происходило в течение 5 минут и никакой реакции от учителей частной школы. Сын получил УДАР НОГОЙ В ГОЛОВУ СЗАДИ, после чего лежал на земле около 30 секунд неподвижно и, скорее всего, без сознания. В это время сверху на нем сидел какой-то ребенок и нанесла еще удар", — рассказывает мама потерпевшего.

В свою очередь, учительница заявила, что "на улице у детей произошел конфликт, но мы уже все разобрали". Однако после того, как родителям удалось получить видеоподтверждение того, что на самом деле происходило во школьном дворе, мать мальчика не смогла сдержать эмоций.

"После того, как я увидела видео, я не могла спать 4 ночи, мне не хватало воздуха, я не могла вложить все это в себя в голове. Оказалось, что сыну не оказали первую медицинскую помощь, не вызвали скорую, потому что учительница "на глаз" провела диагностику" ребенка и решила, что все ок. Конечно, школа не сообщила Полицию, нас (о том, что на самом деле произошло), от родителей детей, которые принимали в этом участие и находились на площадке, тоже все скрыли. Вину решили перевести на 9-летнего ребенка, который ударил ногой по голове сына и на него самого, потому что сам виноват, ведь он не умеет играть с детьми", — говорит Валерия.

У ребенка произошел сильный ушиб головы

По словам родителей, после того, как родители вместе с ребенком обратились в травмпункт, врач констатировал сотрясение мозга.

Мальчик проходил медлечение несколько месяцев, а в мае снова попал в больницу из-за потрясений мозга.

"Ни толкотня, ни драка, во время которой моего сына и душили, и повалили на землю, и били по голове, не отвлекла учительницу от телефона. По словам детей, они даже подходили к ней и просили о помощи, но тщетно. Мой ребенок переживает огромный стресс из-за избиений и унижений. Мы до сих пор не можем справиться с его травмой, как физической, так и психологической", — говорит мама.

Мальчика начали оскорблять учителя

Родители не забрали ребенка из частной школы в Ирпене после ужасного инцидента, ведь надеялись, что дирекция школы будет принимать меры для разрешения этой ситуации. Однако этого не произошло.

По словам Валерии Татарук, учителя наоборот начали унижать ребенка и даже угрожать уголовным кодексом Украины.

"Когда я увидела, что учителя и работники школы начали булить моего ребенка, например, один из учителей объяснял моему сыну, что такое уголовный кодекс и какую ответственность будет нести РЕБЕНОК, если будет нарушать "правила школы", потому что он же сам виноват во всем... После этого я сразу забрала его и написала заявление в полицию, в Ирпенский отдел образования, Государственную службу качества образования и в другие заведения", — говорит женщина.

Школа без лицензии на проведение образовательной деятельности

Кроме этого, по словам матери, у этой частной школы нет лицензии на проведение образовательной деятельности.

"Учителя TGI Academy (название частной школы. — Ред.) совсем не учителя, а ФЛПы, договоры о предоставлении услуг с которыми были заключены всего на 5 дней. И это при том, что с сентября они ежедневно были с моим ребенком. Ложь TGI Academy в пояснениях к контролирующим органам подтверждается результатами проверки. Делается все, чтобы дело было закрыто и забыто", — возмущаются женщина.

В заключение она также добавила, что "будет бороться за справедливость и за своего сына до конца".

Новини.LIVE пытаются разобраться в скандале с избиением школьника.

Напомним, ранее мы писали, что в Ирпене впервые в Украине планируется "напечатать" на 3D-принтере частный дом. Дом планируют изготовить для ирпинчанки Натальи, семья которой потеряла свой дом во время активных боевых действий в регионе.