У приватній школі Ірпеня побили третьокласника, коли поруч стояла вчителька: деталі скандалу

Бійка між дітьми. Ілюстративне фото: google.com

На Київщині в Ірпені в приватній школі до струсу мозку побили третьокласника в той час, коли вчителька стояла поруч. Інцидент трапився ще взимку, однак мама не наважувалась розповісти про це, поки її дитина не опинилась у безпеці.

Про це написала мама хлопчика Валерія Татарук популярній батьківській групі у Facebook.

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Що сталось насправді

За словами батьків, побиття дитини відбувалось протягом пʼяти хвилин, у той час, коли вчителька "була зайнята своїми справами в телефоні".

"Все це відбувалось протягом 5 хвилин і жодної реакції від вчителів приватної школи. Син отримав УДАР НОГОЮ В ГОЛОВУ ЗЗАДУ, після чого лежав на землі близько 30 секунд нерухомо і, швидше за все, без свідомості. В цей час зверху на ньому сиділа якась дитина і нанесла ще удар", — розповідає мама потерпілого.

У свою чергу вчителька заявила, що "на вулиці в дітей стався конфлікт, але ми вже все розібрали". Однак після того, як батькам вдалося дістати відеопідтвердження того, що насправді відбувалось на шкільному подвірʼї, мати хлопчика не змогла стримати емоцій.

"Після того, як я побачила відео, я не могла спати 4 ночі, мені бракувало повітря, я не могла вкласти все це в себе в голові. Виявилося, що сину не надали першу медичну допомогу, не викликали швидку, бо вчителька "на око провела діагностику" дитини і вирішила, що все ок. Звісно, школа не повідомила Поліцію, нас (про те що насправді відбулося), від батьків дітей, які приймали в цьому участь і знаходились на майданчику, теж все приховали. Вину вирішили перекласти на 9-річну дитину, яка вдарила ногою по голові сина і на нього самого, бо сам винен, адже він не вміє гратися з дітьми", — каже Валерія.

У дитини стався сильний забій голови

За словами батьків, після того, як батьки разом з дитиною звернулись до травмпункту, лікар констатував струс мозку.

Хлопчик проходив медлікування декілька місяців, а в травні знову потрапив до лікарні через наслідки струсу мозку.

"Ні штовханина, ні бійка, під час якої мого сина і душили, і повалили на землю та били по голові, не відволікла вчительку від телефону. Зі слів дітей, вони навіть підходили до неї і просили про допомогу, але марно. Моя дитина переживає величезний стрес через побиття і приниження. Ми до цих пір не можемо впоратися з його травмою, як фізичною, так і психологічною", — каже мама.

Хлопчика почали ображати вчителі

Батьки не забрали дитину з приватної школи в Ірпені після жахливого інциденту, адже понадіялися, що дирекція школи вживатиме заходів для вирішення цієї ситуації. Однак цього не сталося.

Натомість, за словами Валерії Татарук, вчителі навпаки почали принижувати дитину та навіть погрожувати кримінальним кодексом України.

"Коли я побачила, що вчителі і працівники школи почали булити мою дитину, наприклад, один із вчителів пояснював моєму сину, що таке кримінальний кодекс і яку відповідальність буде нести ДИТИНА, якщо буде порушувати "правила школи", бо він же сам винен у всьому… Після цього я відразу забрала його і написала заяву в поліцію, в Ірпінський відділ освіти, Державну службу якості освіти та в інші заклади", — каже жінка.

Школа без ліцензії на проведення освітньої діяльності

Окрім цього, за словами матері, ця приватна школа не має ліцензії на проведення освітньої діяльності.

"Вчителі TGI Academy (назва приватної школи. — Ред.) зовсім не вчителі, а ФОПи, договори про надання послуг з якими були укладені лише на 5 днів. І це при тому, що з вересня вони щодня були з моєю дитиною. Брехня TGI Academy в поясненнях до контролюючих органів підтверджується результатами перевірки. Робиться все, щоб справа була закрита і забута", — обурюються жінка.

Насамкінець вона також додала, що "боротиметься за справедливість і за свого сина до кінця".

Новини.LIVE намагаються розібратися у скандалі з побиттям школяра.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Ірпені вперше в Україні планують "надрукувати" на 3D-принтері приватний будинок. Оселю планують виготовити для ірпінчанки Наталії, родина якої втратила свою оселю під час активних бойових дій у регіоні.