В Раде предлагают штрафовать украинцев за использование названий "шампанское" и "коньяк"

Девушка покупает алкоголь. Фото: shutterstock.com

В Верховной Раде Украине предлагают штрафовать за незаконное использование названий "шампанское" и "коньяк" с декабря 2024 года. Следовательно, в Украине хотят установить общие правила определения, описания, представления и маркировки спиртных напитков.

Об этом говорится в проекте закона №10162.

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Штрафы за использование названий "шампанское" и "коньяк"

Недавно Кабинет министров внес в Верховную Раду проект изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях. Он предусматривает штрафы за нарушение законодательства в области географических указаний спиртных напитков.

"Прямая или косвенная ссылка на одно или несколько официальных названий спиртных напитков или географических указаний спиртных напитков во время описания, представления, маркировки пищевых продуктов и спиртных напитков предусматривает штраф в размере от 20 до 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 340 гривен до 850 гривен )", — говорится в проекте.

Соответствующий закон создан для установления общих правил определения, описания, представления и маркировки спиртных напитков, а также правил использования официальных названий спиртных напитков, особенности использования и защиты географических указаний спиртных напитков.

Закон планируется ввести в действие уже с декабря 2024 года.

Напомним, недавно в Киевской городской государственной администрации объявили тендер для закупки алкоголя почти на 100 тысяч гривен. Заказчиком такого вида товара Коммунальное предприятие исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) "Киевский культурный кластер".

Впоследствии в КГГА объяснили, что такую закупку проводят за финансы коммунального предприятия, чтобы проводить хозяйственную деятельность, на которую есть лицензия. Бюджетные средства на это тратить не будут.