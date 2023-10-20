У Раді пропонують штрафувати українців за використання назв "шампанське" та "коньяк"

Дівчина купує алкоголь. Фото: shutterstock.com

У Верховній Раді Україні пропонують штрафувати за незаконне використання назв "шампанське" та "коньяк" з грудня 2024 року. Відтак в Україні хочуть встановити загальні правила визначення, опису, представлення і маркування спиртних напоїв.

Про це йдеться у проєкті закону №10162.

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Штрафи за використання назв "шампанське" та "коньяк"

Нещодавно Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради проєкт зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Він передбачає штрафи за порушення законодавства у сфері географічних зазначень спиртних напоїв.

"Пряме або непряме посилання на одну або декілька офіційних назв спиртних напоїв або географічних зазначень спиртних напоїв під час опису, представлення, маркування харчових продуктів та спиртних напоїв передбачає штраф на у від 20 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 340 гривень до 850 гривень)", — йдеться у проєкті.

Відповідний закон створений з метою встановлення загальних правил визначення, опису, представлення і маркування спиртних напоїв, а також правил використання офіційних назв спиртних напоїв, особливості використання та захисту географічних зазначень спиртних напоїв.

Закон планують ввести в дію вже з грудня 2024 року.

Нагадаємо, нещодавно у Київській міській державній адміністрації оголосили тендер для закупівлі алкоголю майже на 100 тисяч гривень. Замовником такого виду товару є Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) "Київський культурний кластер".

Згодом у КМДА пояснили, що таку закупівлю проводять за фінанси комунального підприємства, аби проводити господарську діяльність, на яку є ліцензія. Бюджетні кошти на це витрачати не будуть.