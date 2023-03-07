В Раду подали законопроект, который позволяет регистрировать однополые и гражданские партнерства

Такой законопроект — это ответ на просьбу ЛГБТ+ военных, ежедневно сталкивающихся с трудностями из-за запрета юридических прав между партнерами

Народный депутат от "Голоса" Инна Совсун подала на регистрацию в Верховную Раду законопроект о зарегистрированных партнерствах. Ими смогут воспользоваться в частности ЛГБТ-пары.

Об этом Инна Совсун сообщила в своем Facebook.

Что известно о законопроекте

Она рассказала, что над законопроектом она работала 9 месяцев совместно с общественными организациями "ЛГБТ военные за равные права" и "Точка опоры ЮА — NGO Fulcrum UA".

По ее словам, такой законопроект — это ответ на просьбу ЛГБТ+ военных, ежедневно сталкивающихся с трудностями из-за запрета юридических прав между партнерами.

"Я неоднократно встречалась с ЛГБТ военными. Я слышала об их проблемах и просьбе исправить большую несправедливость — отсутствие прав, имеющихся у разнополых пар", — написала Совсун.

С какими проблемами сталкиваются ЛГБТ-военные

Она привела примеры проблем, с которыми военные и их партнеры сталкиваются из-за того, что в Украине нельзя зарегистрировать партнерство.

"Мой друг военного не пускают к его парню в реанимацию, ведь они не родственники".

"Если по какой-то причине я захочу переписать свое имущество на своего партнера, я этого сделать не смогу, потому что он мне никем не является!"

"Мой любимый парень — военнослужащий по контракту. Почти три месяца мы не видели друг друга, ограничиваемся "сухими" сообщениями, поскольку связи нормальной у нас нет. Скучаю по ним сильно и волнуюсь… Думаю о нем каждую минуту. Люблю. После нашей победы планирую признаться. Начнем писать новую страницу в наших отношениях".

"Сейчас для меня очень актуальна легализация однополых отношений, потому что если я вернусь домой 200, то мой партнер не сможет даже меня похоронить".

Также депутат рассказала историю пары Павла и Владислава, которые вместе защищают Украину.

"На фото ЛГБТ-пара Павел и Владислав, они оба защищают нас в Донецкой области. Недавно Владислав присоединился к ВСУ, чтобы быть ближе к своему любимому", — написала Совсун.

Она уверена, что как общество мы созрели, чтобы вырваться из "pocсийских скреп" и совкового мировоззрения. Это доказывают опрос: 56% украинцев полностью и скорее соглашаются с тем, что ЛГБТ люди должны иметь право на гражданские партнерства.

"ССО, тероборона, Правый сектор, Нацгвардия, зенитно-ракетные войска, аэроразведка, парамедики. В разных подразделениях, видах и родах войск Украину защищают ЛГБТ украинцы и украинки. Ежедневно рискуют своей жизнью и здоровьем наравне с другими. Тысячи историй. Тысячи голосов. Тысячи судеб", — добавила она.

Депутат отметила, что Верховная Рада имеет пять дней, чтобы подписать этот законопроект.

"Государство должно предоставить юридическую защиту тем, кто защищает ее безопасность. И это еще одно, что делает нас с poссиянами просто биологически разными видами. В Украине человеческое достоинство и свобода — это настоящие ценности", — подчеркнула Совсун.

Напомним, в июле в Украине зарегистрировали петицию о легализации однополых браков. Владимир Зеленский ответил на это обращение и сказал, что Кабинет Министров нарабатывал варианты решений по легализации в Украине зарегистрированного гражданского партнерства.