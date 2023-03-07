У Раду подали законопроєкт, який дозволить реєструвати одностатеві та цивільні партнерства

Такий законопроєкт — це відповідь на прохання ЛГБТ+ військових, які щодня стикаються із труднощами через заборону юридичних прав між партнерами

Народна депутатка від "Голосу" Інна Совсун подала на реєстрацію до Верховної Ради законопроєкт про реєстровані партнерства. Ними зможуть скористатися зокрема ЛГБТ-пари.

Про це Інна Совсун повідомила у своєму Facebook.

Що відомо про законопроєкт

Вона розповіла, що над законопроєктом вона працювала 9 місяців спільно з громадськими організаціями "ЛГБТ військові за рівні права" та "Точка опори ЮА — NGO Fulcrum UA".

За її словами, такий законопроєкт — це відповідь на прохання ЛГБТ+ військових, які щодня стикаються із труднощами через заборону юридичних прав між партнерами.

"Я неодноразово зустрічалася з ЛГБТ військовими. Я чула про їх проблеми й прохання виправити велику несправедливість — відсутність прав, які є в різностатевих пар", — написала Совсун.

З якими проблемами стикаються ЛГБТ-військові

Вона навела приклади проблем, з якими військові і їхні партнери стикаються через те, що в Україні не можна зареєструвати партнерство.

"Мого друга військового не пускають до його хлопця в реанімацію, адже вони не родичі".

"Якщо з якоїсь причини я захочу переписати своє майно на свого партнера, я цього зробити не зможу, бо він мені ніким не являється!"

"Мій коханий хлопець — військовослужбовець за контрактом. Майже три місяці ми не бачили один одного, обмежуємось "сухими" повідомленнями, оскільки зв’язку нормального у нас не має. Сумую за ним сильно і хвилююсь… Думаю про нього кожної хвилини. Кохаю. Після нашої перемоги планую освідчитись. Почнемо писати нову сторінку у наших відносинах".

"Зараз для мене дуже актуальна легалізація одностатевих стосунків, бо якщо я повернусь додому 200, то мій партнер не зможе навіть мене поховати".

Також депутатка розповіла історію пари Павла та Владислава, які разом боронять Україну.

"На фото ЛГБТ-пара Павло та Владислав, вони обидва захищають нас на Донеччині. Нещодавно Владислав доєднався до ЗСУ, щоб бути ближче до свого коханого", — написала Совсун.

Вона впевнена, що як суспільство ми дозріли, щоб вирватися з "pociйських скрєп" і совкового світогляду. Це доводять опитування: 56% українців повністю і скоріше погоджуються, що ЛГБТ люди повинні мати право на цивільні партнерства.

"ССО, тероборона, Правий сектор, Нацгвардія, зенітно-ракетні війська, аеророзвідка, парамедики. У різних підрозділах, видах та родах військ Україну захищають ЛГБТ українці та українки. Щодня ризикують своїм життя та здоров’ям на рівні з іншими. Тисячі історій. Тисячі голосів. Тисячі доль", — додала вона.

Депутатка зазначила, що Верховна Рада має п'ять днів, щоб підписати цей законопроєкт.

"Держава має надати юридичний захист тим, хто захищає її безпеку. І це ще одне, що робить нас із pociянами просто біологічно різними видами. В Україні людська гідність і свобода — це справжні цінності", — наголосила Совсун.

Нагадаємо, у липні в Україні зареєстрували петицію про легалізацію одностатевих шлюбів. Володимир Зеленський відповів на це звернення і сказав, що Кабінет Міністрів напрацьовував варіанти рішень щодо легалізації в Україні зареєстрованого цивільного партнерства.