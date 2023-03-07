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У Раду подали законопроєкт, який дозволить реєструвати одностатеві та цивільні партнерства

7 березня 2023 22:02
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Такий законопроєкт — це відповідь на прохання ЛГБТ+ військових, які щодня стикаються із труднощами через заборону юридичних прав між партнерами
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Народна депутатка від "Голосу" Інна Совсун подала на реєстрацію до Верховної Ради законопроєкт про реєстровані партнерства. Ними зможуть скористатися зокрема ЛГБТ-пари.

Про це Інна Совсун повідомила у своєму Facebook.

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Що відомо про законопроєкт

Вона розповіла, що над законопроєктом вона працювала 9 місяців спільно з громадськими організаціями "ЛГБТ військові за рівні права" та "Точка опори ЮА — NGO Fulcrum UA".

За її словами, такий законопроєкт — це відповідь на прохання ЛГБТ+ військових, які щодня стикаються із труднощами через заборону юридичних прав між партнерами.

"Я неодноразово зустрічалася з ЛГБТ військовими. Я чула про їх проблеми й прохання виправити велику несправедливість — відсутність прав, які є в різностатевих пар", — написала Совсун.

З якими проблемами стикаються ЛГБТ-військові

Вона навела приклади проблем, з якими військові і їхні партнери стикаються через те, що в Україні не можна зареєструвати партнерство.

  • "Мого друга військового не пускають до його хлопця в реанімацію, адже вони не родичі".
  • "Якщо з якоїсь причини я захочу переписати своє майно на свого партнера, я цього зробити не зможу, бо він мені ніким не являється!"
  • "Мій коханий хлопець — військовослужбовець за контрактом. Майже три місяці ми не бачили один одного, обмежуємось "сухими" повідомленнями, оскільки зв’язку нормального у нас не має. Сумую за ним сильно і хвилююсь… Думаю про нього кожної хвилини. Кохаю. Після нашої перемоги планую освідчитись. Почнемо писати нову сторінку у наших відносинах".
  • "Зараз для мене дуже актуальна легалізація одностатевих стосунків, бо якщо я повернусь додому 200, то мій партнер не зможе навіть мене поховати".

Також депутатка розповіла історію пари Павла та Владислава, які разом боронять Україну.

"На фото ЛГБТ-пара Павло та Владислав, вони обидва захищають нас на Донеччині. Нещодавно Владислав доєднався до ЗСУ, щоб бути ближче до свого коханого", — написала Совсун.

ЛГБТ-проєкт

Вона впевнена, що як суспільство ми дозріли, щоб вирватися з "pociйських скрєп" і совкового світогляду. Це доводять опитування: 56% українців повністю і скоріше погоджуються, що ЛГБТ люди повинні мати право на цивільні партнерства.

"ССО, тероборона, Правий сектор, Нацгвардія, зенітно-ракетні війська, аеророзвідка, парамедики. У різних підрозділах, видах та родах військ Україну захищають ЛГБТ українці та українки. Щодня ризикують своїм життя та здоров’ям на рівні з іншими. Тисячі історій. Тисячі голосів. Тисячі доль", — додала вона.

Депутатка зазначила, що Верховна Рада має п'ять днів, щоб підписати цей законопроєкт.

"Держава має надати юридичний захист тим, хто захищає її безпеку. І це ще одне, що робить нас із pociянами просто біологічно різними видами. В Україні людська гідність і свобода — це справжні цінності", — наголосила Совсун.

скріншот

Нагадаємо, у липні в Україні зареєстрували петицію про легалізацію одностатевих шлюбів. Володимир Зеленський відповів на це звернення і сказав, що Кабінет Міністрів напрацьовував варіанти рішень щодо легалізації в Україні зареєстрованого цивільного партнерства.

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