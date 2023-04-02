Студентов из стран Африки будут активнее привлекать в вузы Крыма

В России будут поощрять африканских студентов учиться в Крыму
Студентов из стран Африки будут активно привлекать в вузы оккупированного Крыма. По словам заместителя главы российского правительства оккупированного Крыма Георгия Мурадова, такую работу можно проводить с помощью "Русских домов".
Об этом сообщают СМИ оккупированного Крыма.
Чем будут заманивать студентов из Африки?
Вузы оккупированного Крыма делают ставку на студентов из Африки. Там для них разработали целый перечень "интересов". Среди основных программ продвижения образования в африканских странах, выставки и презентации.
"Необходимо продвигать и поднимать интерес к получению образования в Крыму для наших африканских партнеров. Для этого нужно проводить выставки, презентации наших вузов, можно разработать программу продвижения нашего образования в африканских странах по государственной квоте", — сказал Мурадов .
Зачем рф заигрывает с Африкой?
Интерес рф к сотрудничеству с Африкой очевиден. По мнению экспертов, рф хватается за африканские страны как за последний шанс. Ведь из-за санкций и мирового осуждения нападения на Украину Кремль скоро окажется в изоляции. Африканские страны нужны рф, так как имеют выход к морю и богаты природными ресурсами.
По данным, опубликованным Стокгольмским институтом исследований проблем мира, доля рф в поставке оружия в Африку в период 2017-2021 годов составляла 44% от общего объема.
Напомним, эксперты назвали главные профессии после войны, которые станут весом золота. По их словам, появится множество вакансий работы, связанной со сферой обороны и строительства.