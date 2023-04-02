Студентов из стран Африки будут активнее привлекать в вузы Крыма

Студентов из стран Африки будут активно привлекать в вузы Крыма

Студентов из стран Африки будут активно привлекать в вузы оккупированного Крыма. По словам заместителя главы российского правительства оккупированного Крыма Георгия Мурадова, такую ​​работу можно проводить с помощью "Русских домов".

Об этом сообщают СМИ оккупированного Крыма.

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Вузы оккупированного Крыма делают ставку на студентов из Африки. Там для них разработали целый перечень "интересов". Среди основных программ продвижения образования в африканских странах, выставки и презентации.

"Необходимо продвигать и поднимать интерес к получению образования в Крыму для наших африканских партнеров. Для этого нужно проводить выставки, презентации наших вузов, можно разработать программу продвижения нашего образования в африканских странах по государственной квоте", — сказал Мурадов .

Зачем рф заигрывает с Африкой?

Интерес рф к сотрудничеству с Африкой очевиден. По мнению экспертов, рф хватается за африканские страны как за последний шанс. Ведь из-за санкций и мирового осуждения нападения на Украину Кремль скоро окажется в изоляции. Африканские страны нужны рф, так как имеют выход к морю и богаты природными ресурсами.

По данным, опубликованным Стокгольмским институтом исследований проблем мира, доля рф в поставке оружия в Африку в период 2017-2021 годов составляла 44% от общего объема.

Напомним, эксперты назвали главные профессии после войны, которые станут весом золота. По их словам, появится множество вакансий работы, связанной со сферой обороны и строительства.

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