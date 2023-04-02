Студентів із країн Африки активніше залучатимуть до вузів Криму

Студентів із країн Африки активніше залучатимуть до вишів Криму

Студентів із країн Африки активніше залучатимуть до вишів окупованого Криму. За словами заступника голови російського уряду окупованого Криму Георгія Мурадова, таку роботу можна проводити за допомогою "Російських будинків".

Про це повідомляють ЗМІ окупованого Криму.

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Виші окупованого Криму роблять ставку на студентів з Африки. Там для них розробили цілий перелік "цікавинок". Серед основних: програма просування освіти в африканських країнах, виставки та презентації.

"Необхідно просувати і піднімати інтерес до здобуття освіти в Криму для наших африканських партнерів. Для цього потрібно проводити виставки, презентації наших вишів, можливо розробити програму просування нашої освіти в африканських країнах за державною квотою", — сказав Мурадов.

Для чого рф заграє з Африкою?

Інтерес рф до співпраці з Африкою очевидний. На переконання експертів, рф хапається за африканські країни як за останній шанс. Адже через санкції та світовий осуд нападу на Україну Кремль скоро опиниться у ізоляції. Африканські країни потрібні рф, бо мають вихід до моря та багаті на природні ресурси.

За даними, які опублікував Стокгольмський інститут дослідження проблем світу, частка рф у постачанні зброї до Африки у період 2017-2021 становила 44% від загального обсягу.

Нагадаємо, експерти назвали головні професії після війни, які стануть на вагу золота. За їхніми словами, з'явиться багато вакансій роботи, пов'язаної зі сферою оборони та будівництва.

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