В РФ обиделись и угрожают ЕС из-за передачи российских активов Украине

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин. Фото: Википедия

Глава Государственной думы РФ Вячеслав Володин угрожает ЕС ответить на то, что европейские лидеры договорились использовать замороженные российские активы в пользу Украины. Россиянин также сделал акцент на том, какая в странах Союза якобы плохая экономическая ситуация.

Об этом написал Вячеслав Володин на своей странице в Telegram.

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Так, Володин начал свою "речь" с того, как страны ЕС много помогают Украине и как из-за этого там ухудшилась "экономическая ситуация".

"Более 85 млрд евро потратил Евросоюз на поддержку киевского преступного режима с 2022 года. Это дорого обошлось обычным европейцам: высокий рост цен, экономика в рецессии, промышленность в упадке. За последние несколько лет ситуация в Европе сильно ухудшилась", — написал Володин.

После этого он возмущенно сделал акцент на том, что некоторые европейские политики во главе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен "вновь начали разговоры о краже замороженных средств" РФ. Мол, чтобы продолжить "милитаризацию Киева".

"Такое решение потребует от Российской Федерации симметричного ответа. В этом случае конфискованы будут гораздо большие активы, принадлежащие недружественным странам, чем наши замороженные на территории Европы средства", — добавил возмущенный Володин.

Пост россиянина. Фото: скриншот

Пост россиянина. Фото: скриншот

Напомним, лидеры ЕС договорились, что миллиарды евро, полученные от замороженных российских активов , пойдут на помощь Украине. Ожидается, что Европейская комиссия выдвинет соответствующие юридические предложения в начале декабря.