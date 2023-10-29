У РФ образились та погрожують ЄС через передачу російських активів Україні

Голова Державної думи РФ В’ячеслав Володін. Фото: Вікіпедія

Голова Державної думи РФ В’ячеслав Володін погрожує ЄС відповісти на те, що європейські лідери домовились використати заморожені російські активи на користь України. Росіянин також зробив акцент на тому, яка у країнах Союзу нібито погана економічна ситуація.

Про це написав В'ячеслав Володін на своїй сторінці в Telegram.

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Так, Володін розпочав свою "промову" з того, як країни ЄС багато допомагають Україні та як через це там погіршилась "економічна ситуація".

"Понад 85 млрд євро витратив Євросоюз на підтримку київського злочинного режиму з 2022 року. Це дорого обійшлося звичайним європейцям: високе зростання цін, економіка в рецесії, промисловість у занепаді. За останні кілька років ситуація у Європі сильно погіршилася", — написав Володін.

Після цього він обурено зробив акцент на тому, що деякі європейські політики на чолі з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн "знову почали розмови про крадіжку заморожених коштів" РФ. Мовляв, щоб продовжити "мілітаризацію Києва".

"Таке рішення вимагатиме від Російської Федерації симетричної відповіді. У цьому випадку конфісковані будуть набагато більші активи, що належать недружнім країнам, ніж наші заморожені на території Європи кошти", — додав обурено Володін.

Допис росіянина. Фото: скриншот

Допис росіянина. Фото: скриншот

Нагадаємо, лідери ЄС домовилися, що мільярди євро, які отримали від заморожених російських активів, підуть на допомогу Україні. Очікується, що Європейська комісія висуне відповідні юридичні пропозиції на початку грудня.