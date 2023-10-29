У РФ образились та погрожують ЄС через передачу російських активів Україні
Голова Державної думи РФ В’ячеслав Володін погрожує ЄС відповісти на те, що європейські лідери домовились використати заморожені російські активи на користь України. Росіянин також зробив акцент на тому, яка у країнах Союзу нібито погана економічна ситуація.
Про це написав В'ячеслав Володін на своїй сторінці в Telegram.
ЄС передасть заморожені російські активи Україні — реакція РФ
Так, Володін розпочав свою "промову" з того, як країни ЄС багато допомагають Україні та як через це там погіршилась "економічна ситуація".
"Понад 85 млрд євро витратив Євросоюз на підтримку київського злочинного режиму з 2022 року. Це дорого обійшлося звичайним європейцям: високе зростання цін, економіка в рецесії, промисловість у занепаді. За останні кілька років ситуація у Європі сильно погіршилася", — написав Володін.
Після цього він обурено зробив акцент на тому, що деякі європейські політики на чолі з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн "знову почали розмови про крадіжку заморожених коштів" РФ. Мовляв, щоб продовжити "мілітаризацію Києва".
"Таке рішення вимагатиме від Російської Федерації симетричної відповіді. У цьому випадку конфісковані будуть набагато більші активи, що належать недружнім країнам, ніж наші заморожені на території Європи кошти", — додав обурено Володін.
Нагадаємо, лідери ЄС домовилися, що мільярди євро, які отримали від заморожених російських активів, підуть на допомогу Україні. Очікується, що Європейська комісія висуне відповідні юридичні пропозиції на початку грудня.
Читайте Новини.LIVE!