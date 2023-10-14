Российские военные на передовой. Фото: росСМИ

В России изготовили специальный боевой костюм для "подавления дронов". Однако особенность изделия на самом деле не в создании "защитного купола" от БпЛА, а в православном шевроне на груди.

Об этом сообщают РосСМИ.

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Технология имеет защитный купол радиусом 300 метров и способна подавить каналы управления БпЛА и FPV-дронов в диапазонах 800 и 900 МГц. Комплекс называется "Тритон" и его заряд длится около четырех часов.

Боевой костюм для "подавления дронов" с шевроном с изображением Иисуса Христа. Фото: росСМИ

Однако издание отмечает, что пользователей сети привлекла внимание вовсе не комплектация нового костюма, а шеврон с изображением Иисуса Христа.

"Новинку "Лаборатории ППШ" начали активно обсуждать в сети из-за нестандартной детали. Особо внимательные пользователи рассмотрели на российском боевом костюме будущего православный шеврон", — говорится в сообщении.

Боевой костюм для "подавления дронов" с шевроном с изображением Иисуса Христа. Фото: росСМИ

Вероятно, такое внимание к деталям пользователей больше свидетельствует о понимании того, что "православный шеврон" — единственная система защиты для "боевого костюма будущего".

Напомним, что бойцы ВС РФ и наемники ЧВК "Вагнер", которым удалось выжить в Украине, по возвращении домой пустились на все тяжкие. Действия российских заключенных, помилованных по распоряжению президента страны-агрессора Владимира Путина и добровольно мобилизованных россиян из неблагополучных и бедных семей, привели к тому, что у себя дома они устроили кровавую резню.