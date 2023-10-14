Російські військові на передовій. Фото: росЗМІ

У Росії виготовили спеціальний бойовий костюм для "придушення дронів". Однак особливість виробу насправді не в створенні "захисного купола" від БпЛА, а в православному шевроні на грудях.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Зазначається, що технологія має захисний купол радіусом 300 метрів і здатна придушити канали управління БпЛА та FPV-дронів у діапазонах 800 та 900 МГц. Комплекс має назву "Тритон" і триває заряд близько чотирьох годин.

Бойовий костюм для "придушення дронів" з шевроном із зображенням Ісуса Христа. Фото: росЗМІ

Однак видання зазначає, що користувачів мережі привернула увагу зовсім не комплектація нововинайденого костюма, а шеврон із зображенням Ісуса Христа.

"Новинку "Лабораторії ППШ" почали активно обговорювати у мережі через нестандартну деталь. Особливо уважні користувачі розглянули на російському бойовому костюмі майбутнього православний шеврон", — йдеться в повідомленні.

Бойовий костюм для "придушення дронів" з шевроном із зображенням Ісуса Христа. Фото: росЗМІ

Ймовірно, така увага до деталей користувачів більше свідчить про розуміння того, що "православний шеврон" — єдина система захисту для "бойового костюма майбутнього".

Нагадаємо, що бійці ЗС РФ та найманці ПВК "Вагнер", яким вдалося вижити в Україні, після повернення додому пустилися на всі тяжкі. Дії російських ув'язнених, яких помилували за розпорядженням президента країни-агресорки Володимира Путіна та добровільно мобілізованих росіян з неблагополучних та бідних родин призвели до того, що у себе вдома вони влаштували криваву різанину.