В ровенском ТЦК объяснили вручение повестки 8-летнему ребенку

Вручение повестки. Фото: google.com

В Ровно в областном ТЦК объяснили ситуацию с вручением повестки 8-летнему ребенку. Там подчеркнули, что такого случая не было.

Об этом рассказала представитель Ровенского областного ТЦК и СП Татьяна Камеристова в комментарии ТСН.

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В Ровенском ТЦК после появления скандальной информации о том, что в городе вручили повестку 8-летнему ребенку, отец которого уже почти полтора года служит в армии, прокомментировали ситуацию.

"Когда началось полномасштабное вторжение врага, этот мужчина, о котором идет речь, пришел в другой ТЦК (не по месту регистрации) и был призван с него. К нам эта информация тогда не поступила. Военные части часто не имеют времени сообщать нам", — рассказала Камеристово.

Спикер рассказала, что на самом деле было не вручение повестки ребенку, а записи номера телефона на повестке с просьбой, чтобы мать ребенка позвонила в ТЦК и СП.

Там добавили, что военнослужащие пришли с повесткой по адресу проживания этого мужчины, однако дверь открыл 8-летний ребенок, который был дома один. Тогда мальчик рассказал, что его папа служит, а мамы нет. Работники ТЦК написали на повестке номер телефона для того, чтобы мама позже перезвонила для уточнения информации.

"Это было сделано для того, чтобы узнать женщину, с какого времени и в какой части служит ее муж, и внести эти данные в учетные записи. То есть ребенку был передан записанный номер телефона. Но мать ребенка выложила все это в Telegram", — Камеристово.

Напомним, накануне представители ровенского территориального центра комплектования вручили повестку маленькому ребенку, воспользовавшись тем, что мамы не было рядом.