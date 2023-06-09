Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Общество arrow В ровенском ТЦК объяснили вручение повестки 8-летнему ребенку arrow

В ровенском ТЦК объяснили вручение повестки 8-летнему ребенку

9 июня 2023 23:13
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В ровенском ТЦК объяснили вручение повестки 8-летнему ребенку
Вручение повестки. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Ровно в областном ТЦК объяснили ситуацию с вручением повестки 8-летнему ребенку. Там подчеркнули, что такого случая не было.

Об этом рассказала представитель Ровенского областного ТЦК и СП Татьяна Камеристова в комментарии ТСН.

Читайте также:

Что говорят в ТЦК

В Ровенском ТЦК после появления скандальной информации о том, что в городе вручили повестку 8-летнему ребенку, отец которого уже почти полтора года служит в армии, прокомментировали ситуацию.

"Когда началось полномасштабное вторжение врага, этот мужчина, о котором идет речь, пришел в другой ТЦК (не по месту регистрации) и был призван с него. К нам эта информация тогда не поступила. Военные части часто не имеют времени сообщать нам", — рассказала Камеристово.

Спикер рассказала, что на самом деле было не вручение повестки ребенку, а записи номера телефона на повестке с просьбой, чтобы мать ребенка позвонила в ТЦК и СП.

Там добавили, что военнослужащие пришли с повесткой по адресу проживания этого мужчины, однако дверь открыл 8-летний ребенок, который был дома один. Тогда мальчик рассказал, что его папа служит, а мамы нет. Работники ТЦК написали на повестке номер телефона для того, чтобы мама позже перезвонила для уточнения информации.

"Это было сделано для того, чтобы узнать женщину, с какого времени и в какой части служит ее муж, и внести эти данные в учетные записи. То есть ребенку был передан записанный номер телефона. Но мать ребенка выложила все это в Telegram", — Камеристово.

Напомним, накануне представители ровенского территориального центра комплектования вручили повестку маленькому ребенку, воспользовавшись тем, что мамы не было рядом.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

12:34 Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

Новость с фото

16:44 Иранская модель посетила Каннский кинофестиваль в "платье-виселице"

09:17 Малиновский вернется в Италию: какой клуб ждет украинца

01:10 Секс как спорт: в Швеции впервые состоится чемпионат Европы

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас