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У рівненському ТЦК пояснили вручення повістки 8-річній дитині

9 червня 2023 23:13
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У рівненському ТЦК пояснили вручення повістки 8-річній дитині
Вручення повістки. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Рівному в обласному ТЦК пояснили ситуацію з врученням повістки 8-річній дитині. Там наголосили, що такого випадку не було.

Про це розповіла речниця Рівненського обласного ТЦК та СП Тетяна Камерістова у коментарі ТСН.

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У Рівненському ТЦК після появи скандальної інформації про те, що в місті вручили повістку 8-річній дитині, батько якої вже майже півтора року служить у війську, прокоментували ситуацію.

"Коли почалось повномасштабне вторгнення ворога, цей чоловік, про якого йдеться, прийшов до іншого ТЦК (не за місцем реєстрації) і був призваний із нього. До нас ця інформація тоді не надійшла. Військові частини часто не мають часу повідомляти нас", — розповіла Камерістова.

Речниця розповіла, що насправді було не вручення повістки дитині, а записування номера телефону на повістці з проханням, щоб мати дитини зателефонувала до ТЦК та СП.

Там додали, що військовослужбовці прийшли з повісткою за адресою проживання цього чоловіка, проте двері відкрила 8-річна дитина, яка була вдома одна. Тоді хлопчик розказав, що його тато служить, а мами немає.Працівники ТЦК написали на повістці номер телефону для того, аби мама пізніше передзвонила для уточнення інформації.

"Це було зроблено для того, щоб дізнатися від жінки, з якого часу та в якій частині служить її чоловік, та внести ці дані в облікові записи. Тобто дитині був переданий записаний номер телефону. Але мати дитини виклала все це в Telegram", – Камерістова.

Нагадаємо, напередодні представники рівненського територіального центру комплектування вручили повістку маленькій дитині, скориставшись тим, що мами не було поруч.

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