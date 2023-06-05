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В Ровно водитель маршрутки нахамил матери погибшего героя: как его наказали

5 июня 2023 17:33
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Ровно водитель маршрутки отказал в льготном проезде матери погибшего военного
Маршрутка, водитель которой нахамил пассажирку. Фото: Людмила Марчук\Facebook
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Ровно водитель маршрутки нахамил и отказал в льготном проезде матери погибшего героя. Городской голова рассказал, какое наказание ждет мужчину.

Об этом сообщает Александр Третьяк.

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Подробности

Неприятная история произошла 2 июня с ровенской писательницей и журналисткой Людмилой Марчук, сын которой погиб в войне за Украину. Водитель транспорта не только отказал в бесплатном проезде, предусмотренном законом, но еще и нахамил женщине.

"Если бы он просто сказал: "Я вам сочувствую, но извините, у меня все льготные места заняты", этого поста бы не было. Если бы не услышала себе в спину: "Развелось вас здесь..." Это нас, смущенные вдовы и неутешительные матери, развелось?" — пишет Людмила Марчук в Facebook.

Женщина отметила, что на слова водителя она сдержанно ответила и оплатила проезд. Однако ни один из сидящих в маршрутке пассажиров за нее не вступился.

"Я не удержалась, сказала: "Пошел бы, да повоевал…" Но это, очевидно, мимо ушей. Пассажирская аудитория невозмутимо сидит. Никто ни стена-мур", — пишет Людмила.

Какое наказание ждет водителя

Мэр Ровно Александр Третяк сообщил, что водитель транспортного средства понесет наказание.

"Ибо вижу, что для кого-то война стала где-то далеко! Никто не имеет права так относиться к семьям наших Героев. Такие действия точно будут наказаны!" — пишет Александр Третьяк.

Мужчину уже уволили с работы и он больше не имеет права больше работать в сфере перевозок. К тому же он должен попросить прощения у матери погибшего и пойти на кладбище и извиниться перед ее сыном.

Кроме того, перевозчика обязали передать гуманитарную помощь на фронт, которую он передаст лично.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине разрешили водителям не пускать в маршрутки людей с музыкой. Нововведения будут касаться также такси. Музыку водители могут включать только в том случае, если пассажир не возражает.

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