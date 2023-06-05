Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Суспільство arrow У Рівному водій маршрутки нахамив матері загиблого героя: як його покарали arrow

У Рівному водій маршрутки нахамив матері загиблого героя: як його покарали

5 червня 2023 17:33
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Рівному водій маршрутки відмовив у пільговому проїзді матері загиблого військового
Маршрутка, водій якої нахамив пасажирці. Фото: Людмила Марчук\Facebook
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Рівному водій маршрутки нахамив та відмовив у пільговому проїзді матері загиблого героя. Міський голова розповів, яке покарання чекає на чоловіка. 

Про це повідомляє Олександр Третяк

Читайте також:

Подробиці

Неприємна історія трапилася 2 червня з рівненською письменницею та журналісткою Людмилою Марчук, син якої загинув у війні за Україну. Водій транспорту не лише відмовив у безкоштовному проїзді, який передбачений законом, але ще й нахамив жінці. 

"Якби він просто сказав: "Я вам співчуваю, але вибачте, у мене всі пільгові місця зайняті", цього поста б не було. Коли б не почула собі в спину: "Розвелося вас тут..." Це нас, згорьовані вдови й невтішні матері, розвелося?" — пише Людмила Марчук у Facebook

Жінка зазначила, що на слова водія вона стримано відповіла та оплатила проїзд. Однак, жоден з пасажирів, хто сидів у маршрутці, за неї не заступився. 

"Я не втрималася, сказала: "Пішов би, та повоював…" Та це, вочевидь, мимо вух. Пасажирська аудиторія незворушно сидить. Ніхто ані мур-мур", — пише Людмила.

Яке покарання чекає водія

Міський голова Рівного Олександр Третяк повідомив, що водій транспортного засобу понесе покарання.

"Бо бачу, що для когось війна стала десь далеко! Ніхто не має право так ставитися до родин наших Героїв. Такі дії точно будуть покарані!" — пише Олександр Третяк. 

Чоловіка вже звільнили з роботи і він більше не має права більше працювати у сфері перевезень. До того ж він повинен попросити вибачення у матері загиблого та піти на кладовище і вибачитися пере її сином. 

Крім цього, перевізника зобов'язали передати гуманітарну допомогу на фронт, яку він передасть особисто. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні дозволили водіям не пускати в маршрутки людей з музикою. Нововведення стосуватимуться також таксі. Музику водії можуть вмикати тільки, якщо пасажир не заперечує.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB