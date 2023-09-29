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У российского писателя Быкова вышла книга о Зеленском

29 сентября 2023 14:55
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У российского писателя Быкова вышла книга о Зеленском
Книга Дмитрия Быкова о Владимире Зеленском. Фото: из соцсетей
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

У российского писателя Дмитрия Быкова появилась книга об украинском Президенте Владимире Зеленском. Ее название VZ — первые буквы имени украинского главы и символами российского вторжения.

Об этом сообщают росСМИ.

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Книга о Зеленском

В России книгу VZ и писателя уже осудили отдельные комментаторы в сети. А за выбор темы его могут признать экстремистом.

По данным СМИ, российские силовики уже получили ответные обращения от "представителей общественности", сейчас они изучают книгу на предмет экстремизма, и в ближайшее время может быть возбуждено уголовное дело. А включение в список "террористов и экстремистов" позволит изымать книги Быкова в РФ и запрещать их продажу.

Судя по доступным в сети отрывкам, в книге автор, в частности, рассуждает о политической судьбе Украины, приведшей к выбору Зеленского президентом, а также о войне и особенностях и разногласиях украинцев и россиян.

"Думаю, Украина увидела в Зеленском себя страну, которой выпал шанс величия. Она реализовала его сначала на Майдане, затем на беспрецедентных выборах 2019 года, когда совершила непредсказуемый выбор и, наконец, на войне. Зеленский играет обывателя, скромного профессионала, в котором спит герой, комика, в котором живет трагик, и Украина справедливо увидела себя именно в этом герое", — пишет Быков.

Напомним, народные депутаты Украины предлагают сократить тюремные сроки за чтение украинской литературы. Выйти на свободу можно годом ранее. Для этого нужно 12 лет читать книги на украинском языке, утвержденные Минюстом.

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