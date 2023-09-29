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У російського письменника Бикова вийшла книга про Зеленського

29 вересня 2023 14:55
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У російського письменника Бикова вийшла книга про Зеленського
Книга Дмитра Бикова про Володимира Зеленського. Фото: із соцмереж
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У російського письменника Дмитра Бикова з'явилася книга про українського Президента Володимира Зеленського. Її назва VZ — перші букви імені українського глави та символами російського вторгнення.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Книга про Зеленського

У Росії книгу VZ та письменника вже засудили окремі коментатори у мережі. А за вибір теми його можуть визнати екстремістом.

За даними ЗМІ, російські силовики вже отримали відповідні звернення від "представників громадськості", зараз вони вивчають книгу на предмет екстремізму, і найближчим часом може бути порушена кримінальна справа. А включення в список "терористів та екстремістів" дасть можливість вилучати книги Бикова в РФ і забороняти їх продаж.

Судячи з доступних у мережі уривків, у книзі автор, зокрема, розмірковує про політичну долю України, яка призвела до вибору Зеленського президентом, а також про війну та особливості та розбіжності українців і росіян.

"Думаю, Україна побачила в Зеленському себе країну, якій випав шанс величі. Вона реалізувала його спочатку на Майдані, потім на безпрецедентних виборах 2019 року, коли здійснила непередбачуваний вибір і, нарешті, на війні. Зеленський грає обивателя, скромного професіонала, в якому спить герой, коміка, в якому живе трагік, і Україна справедливо побачила себе саме в цьому герої", — пише Биков.

Нагадаємо, народні депутати України пропонують скоротити тюремні терміни за читання української літератури. Вийти на свободу можна на рік раніше. Для цього потрібно 12 років читати книги українською мовою, які затверджені Мін'юстом.

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