В России напуганы состоянием здоровья Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото: Press Service of President of the Republic of Belarus

Мария Кагал Редактор международного отдела

В России крайне озабочены состоянием здоровья президента Беларуси Александра Лукашенко. Боятся, что с уходом "отца" от власти РФ потеряет контроль над соседом.

Сообщение об этом появилось в телеграмм-канале лидера пропутинского российского движения "Гражданская солидарность" Георгия Федорва. Также его репостнул Игорь Гиркин.

В сообщении говорится о возможных последствиях ухудшения состояния здоровья Лукашенко. Федоров обеспокоен тем, что за годы сотрудничества РФ с Беларусью никакой реальной интеграции не произошло, национальные элиты остаются самостоятельными, а антилукашенковские настроения никуда не делись.

Сейчас наиболее вероятным преемником Лукашенко в РБ является председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова. Однако, по мнению Федорова, ее могут не принять белорусские элиты или свергнуть при новой попытке смены власти.

В случае же "дестабилизации" ситуации в Белоруссии, в России как всегда не видят другого варианта, кроме как стабилизировать ее собственноручно.

"Если опрокинется ситуация в Белоруссии, это автоматически грозит нам открытием второго фронта, потому что новая власть может пересмотреть все достигнутые за два десятилетия договорённости. А международные структуры не упустят возможности запустить в оставшуюся без сильного централизованного управления страну свои щупальца", пишет пропагандист Федоров.

Пропагандисты обеспокоены, что "вынужденный" ввод войск в Беларусь растянет линию фронта и ослабит позицию российской армии в Украине.

А на фоне нерадужной для РФ ситуации на украинском фронте и напряженности в Приднестровье Россия окажется в критическом положении в регионе:

"Фактический отрыв пока ещё братской Белоруссии будет означать завершение этапа внешней блокировки России со стороны Запада, что грозит нам серьёзным ухудшением ситуации."

Напомним, российские пропагандисты массово бьют тревогу из-за массовой гибели оккупантов и отсутствия оружия.