У Росії налякані станом здоров'я Лукашенка

Президент Білорусі Олександр Лукашенко. Фото: Press Service of the President of the Republic of Belarus

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

У Росії вкрай стурбовані станом здоров'я президента Білорусі Олександра Лукашенка. Бояться, що з уходом "батьки" від влади, РФ втратить контроль над сусідом.

Допис про це з'явився у телеграм-каналі лідера пропутінського російського руху "Громадянська солідарність" Георгія Федорва. Також його репостнув Ігор Гіркін.

Читайте також:

Деталі

У дописі йдеться про можливі наслідки погіршення стану здоров'я Лукашенка. Федоров стурбований тим, що за роки співпраці РФ з Білоруссю ніякої реальної інтеграції не відбулось, національні еліти залишаються самостійними, а антилукашенківські настрої нікуди не поділись.

Наразі найімовірнішим наступником Лукашенка в РБ є голова Ради Республіки Національних зборів Наталя Кочанова. Однак, на думку Федорова, її можуть не прийняти білоруські еліти або скинути при новій спробі зміни влади.

У випадку ж "дестабілізації" ситуації у Білорусі, на Росії як завжди не бачать іншого варіанту, окрім як стабілізувати її власноруч.

"Якщо перекинеться ситуація в Білорусі, це автоматично загрожує нам відкриттям другого фронту, тому що нова влада може переглянути всі досягнуті за два десятиліття домовленості. А міжнародні структури не пропустять можливості запустити в країну, що залишилася без сильного централізованого управління, свої щупальця", — пише пропагандист Федоров.

Пропагандисти стурбовані, що "вимушене" введення військ у Білорусь розтягне лінію фронту та ослабить позицію російської армії в Україні.

А на фоні нерайдужної для РФ ситуації на українському фронті та напруженості у Придністров'ї, Росія опиниться у критичному становищі в регіоні:

"Фактичний відрив поки що братської Білорусії означатиме завершення етапу зовнішнього блокування Росії із боку Заходу, що загрожує нам серйозним погіршенням ситуації."

Нагадаємо, російські пропагандисти масово б'ють на сполох через масову загибель окупантів та відсутність зброї.