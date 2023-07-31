В России признались, сколько украинских детей они похитили

Возвращение украинских детей. Фото: Reuters

С начала полномасштабной войны в Украине россияне вывезли с временно оккупированных территорий более 700 тысяч детей. Большая часть из них приехала со своими родителями или родными. Оставшихся сиротами детей отдали в приемные семьи.

Об этом заявила уполномоченная по правам ребенка РФ Мария Львова-Белова, отчитываясь за прошлый год.

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Сколько детей отдали в приемные семьи

В документе говорится, что Россия также вывезла 1,5 тысяч детей, которые воспитывались в интернатах. По ее словам, еще 288 детей, живших на оккупированной части Донецкой области, отдали в приемные семьи, из Луганской области — 92 ребенка.

Также из Донбасса 380 детей, оставшихся сиротами, отдали в приемные семьи в 19 регионах РФ в период с апреля по октябрь 2022 года.

Депортация детей

Кроме того, из Олешковского детского дома-интерната оккупанты депортировали 52 ребенка в Крым.

В России говорят, что в 2022 году родители, которые жили на оккупированных территориях Херсонской, Запорожской и Харьковской областях, отправляли летом и осенью своих детей на отдых в Крым и Краснодарский край, чтобы "защитить от военных действий".

Напомним, ранее мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что российские оккупанты вместе со своими "помощниками" депортируют и похищают украинских детей с временно оккупированных территорий. Больше страдают сироты и дети, за которыми нет родительского ухода.