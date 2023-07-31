У Росії зізналися, скільки українських дітей вони викрали

Повернення українських дітей. Фото: Reuters

Від початку повномасштабної війни в Україні росіяни вивезли з тимчасово окупованих територій понад 700 тисяч дітей. Більша частина з них приїхала зі своїми батьками або рідними. Дітей, які залишилися сиротами, віддали до прийомних родин.

Про це заявила уповноважена з прав дитини РФ Марія Львова-Бєлова, звітуючи за минулий рік.

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Скільки дітей влаштували до прийомних родин

В документі йдеться, що Росія також вивезла 1,5 тисячі дітей, які виховувалися в інтернатах. За її словами, ще 288 дітей, які жили на окупованій частині Донецької області, було влаштовано у прийомні сім'ї, з Луганщини — 92 дитини.

Також з Донеччини 380 дітей, які залишилися сиротами, влаштували до прийомних сімей у 19 регіонах РФ в період з квітня по жовтень 2022 року.

Депортація дітей

Крім того, з Олешківського дитячого будинку-інтернату окупанти депортували 52 дитини до Криму.

В Росії кажуть, що у 2022 році батьки, які жили на окупованих територіях Херсонщини, Запоріжжя та Харківщини, відправляли влітку та восени своїх дітей на відпочинок до Криму та Краснодарського краю, аби "захистити від військових дій".

Нагадаємо, раніше мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що російські окупанти разом зі своїми "помічниками" депортують та викрадають українських дітей з територій, які тимчасово окуповані. Найбільше страждають сироти та діти, за якими немає батьківського догляду.