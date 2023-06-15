Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Общество arrow В школьных укрытиях по ночам заставляют дежурить учителей, — нардеп Грищук arrow

В школьных укрытиях по ночам заставляют дежурить учителей, — нардеп Грищук

15 июня 2023 12:08
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В школьных укрытиях по ночам заставляют дежурить учителей, — нардеп Грищук
Нардеп Роман Грищук. Фото: Facebook Грищука
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В Киеве и других городах Украины учителей заставляют "добровольно" и безвозмездно дежурить по ночам в укрытиях. Нардеп Грищук отправил письмо с требованием разобраться с министром образования и науки.

Об этом народный депутат от "Слуги народа" Роман Грищук написал на своей Facebook-странице.

Читайте также:

Учителя дежурят в укрытиях

По информации нардепа, в Киеве после гибели людей у закрытого укрытия Департамент образования приказал держать открытым все укрытия в школах ночью.

Но при этом дежурить в этих укрытиях на добровольных началах якобы должны педагоги. Причем они делают это бесплатно.

Грищук о ночных дежурствах учителей
Грищук о ночных дежурствах учителей

"Не может учительница ночь быть в школе на дежурстве, а потом с утра идти преподавать. Это неправильно. Заставлять директоров и учителей это делать — использование служебного положения", — заявил депутат, раскритиковав такую идею.

Письмо к Лисовому

Впоследствии Грищук сообщил, что направил соответствующее письмо министру образования и науки Украины Оксену Лисовому.

Письмо к главе Минобразования
Письмо к главе Минобразования
Фото: Facebook Грищука

Такой свой шаг депутат объяснил тем, что получил дополнительную информацию после первого сообщения на тему.

"Оказывается, проблема не только в столице, но и в целом ряде других городов", — подчеркнул народный избранник.

Напомним, в ночь на 1 июня российские оккупационные войска нанесли очередной удар по Киеву. В результате обстрелов в Деснянском районе столицы погибли три человека — 9-летняя девочка, ее 34-летняя мама и 33-летняя женщина. Жители района утверждают, что укрытие, где хотели скрыться от обстрела люди, было закрыто.

В тот же день, 1 июня, правительство приняло решение о проверке работы всех укрытий в стране. Они должны быть доступны в любое время суток во время воздушной тревоги.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

Спецпроект "Герои в тылу": история железнодорожника Дмитрия Ярошенко

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас