В школьных укрытиях по ночам заставляют дежурить учителей, — нардеп Грищук

Нардеп Роман Грищук. Фото: Facebook Грищука

В Киеве и других городах Украины учителей заставляют "добровольно" и безвозмездно дежурить по ночам в укрытиях. Нардеп Грищук отправил письмо с требованием разобраться с министром образования и науки.

Об этом народный депутат от "Слуги народа" Роман Грищук написал на своей Facebook-странице.

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Учителя дежурят в укрытиях

По информации нардепа, в Киеве после гибели людей у закрытого укрытия Департамент образования приказал держать открытым все укрытия в школах ночью.

Но при этом дежурить в этих укрытиях на добровольных началах якобы должны педагоги. Причем они делают это бесплатно.

Грищук о ночных дежурствах учителей

"Не может учительница ночь быть в школе на дежурстве, а потом с утра идти преподавать. Это неправильно. Заставлять директоров и учителей это делать — использование служебного положения", — заявил депутат, раскритиковав такую идею.

Письмо к Лисовому

Впоследствии Грищук сообщил, что направил соответствующее письмо министру образования и науки Украины Оксену Лисовому.

Письмо к главе Минобразования

Фото: Facebook Грищука

Такой свой шаг депутат объяснил тем, что получил дополнительную информацию после первого сообщения на тему.

"Оказывается, проблема не только в столице, но и в целом ряде других городов", — подчеркнул народный избранник.

Напомним, в ночь на 1 июня российские оккупационные войска нанесли очередной удар по Киеву. В результате обстрелов в Деснянском районе столицы погибли три человека — 9-летняя девочка, ее 34-летняя мама и 33-летняя женщина. Жители района утверждают, что укрытие, где хотели скрыться от обстрела люди, было закрыто.

В тот же день, 1 июня, правительство приняло решение о проверке работы всех укрытий в стране. Они должны быть доступны в любое время суток во время воздушной тревоги.