У шкільних укриттях ночами змушують чергувати учителів, — нардеп Грищук

Нардеп Роман Грищук. Фото: Facebook Грищука

У Києві та інших містах України учителів змушують "добровільно" і безоплатно чергувати ночами в укриттях. Нардеп Грищук надіслав листа з вимогою розібратися до міністра освіти та науки.

Про це народний депутат від "Слуги народу" Роман Грищук написав на своїй Facebook-сторінці.

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Вчителі чергують в укриттях

За інформацією нардепа, у Києві після загибелі людей біля закритого укриття Департамент освіти наказав тримати відкритими всі укриття в школах уночі.

Але при цьому чергувати в цих укриттях на "добровільних" засадах нібито мають педагоги. Причому роблять вони це безкоштовно.

Грищук про нічні чергування учителів

"Не може вчителька ніч бути в школі на чергуванні, а потім зранку йти викладати. Це неправильно. Змушувати директорів і вчителів це робити — використання службового становища", — заявив депутат, розкритикувавши таку ідею.

Лист до Лісового

Згодом Грищук повідомив, що направив відповідного листа до міністра освіти та науки України Оксена Лісового.

Лист до очільника Міносвіти

Фото: Facebook Грищука

Такий свій крок депутат пояснив тим, що отримав додаткову інформацію після свого першого повідомлення на тему.

"Виявляється, проблема не тільки в столиці, а і в цілому ряді інших міст", — наголосив народний обранець.

Нагадаємо, у ніч проти 1 червня російські окупаційні війська завдали чергового удару по Києву. Внаслідок обстрілів у Деснянському районі столиці загинули троє людей — 9-річна дівчинка, її 34-річна мама і 33-річна жінка. Жителі району стверджують, що укриття, де хотіли сховатися від обстрілу люди, було зачинене.

Того ж дня, 1 червня, уряд ухвалив рішення про перевірку роботи всіх укриттів у країні. Вони повинні бути доступними у будь-який час доби під час повітряної тривоги.