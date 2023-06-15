У шкільних укриттях ночами змушують чергувати учителів, — нардеп Грищук
У Києві та інших містах України учителів змушують "добровільно" і безоплатно чергувати ночами в укриттях. Нардеп Грищук надіслав листа з вимогою розібратися до міністра освіти та науки.
Про це народний депутат від "Слуги народу" Роман Грищук написав на своїй Facebook-сторінці.
Вчителі чергують в укриттях
За інформацією нардепа, у Києві після загибелі людей біля закритого укриття Департамент освіти наказав тримати відкритими всі укриття в школах уночі.
Але при цьому чергувати в цих укриттях на "добровільних" засадах нібито мають педагоги. Причому роблять вони це безкоштовно.
"Не може вчителька ніч бути в школі на чергуванні, а потім зранку йти викладати. Це неправильно. Змушувати директорів і вчителів це робити — використання службового становища", — заявив депутат, розкритикувавши таку ідею.
Лист до Лісового
Згодом Грищук повідомив, що направив відповідного листа до міністра освіти та науки України Оксена Лісового.
Такий свій крок депутат пояснив тим, що отримав додаткову інформацію після свого першого повідомлення на тему.
"Виявляється, проблема не тільки в столиці, а і в цілому ряді інших міст", — наголосив народний обранець.
Нагадаємо, у ніч проти 1 червня російські окупаційні війська завдали чергового удару по Києву. Внаслідок обстрілів у Деснянському районі столиці загинули троє людей — 9-річна дівчинка, її 34-річна мама і 33-річна жінка. Жителі району стверджують, що укриття, де хотіли сховатися від обстрілу люди, було зачинене.
Того ж дня, 1 червня, уряд ухвалив рішення про перевірку роботи всіх укриттів у країні. Вони повинні бути доступними у будь-який час доби під час повітряної тривоги.