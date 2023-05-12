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У Скабеевой истерика: границы НАТО приближаются к РФ

12 мая 2023 13:47
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
У Скабеевой истерика: границы НАТО приближаются к РФ
Российская пропагандистка Ольга Скабеева. Фото: росСМИ
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

На росТВ скандал — пропагандисты фактически признают поражение России в войне. Уже прямо говорят, что "отвергнуть" границы НАТО от РФ не удалось.

Об этом заявила российская "журналистка"-пропагандистка Ольга Скабеева.

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Скабеева заявляет, что по состоянию на данный момент непонятно, какой результат будет означать победу для РФ.

"Пока для нас промежуточный вариант — это хотя бы освобождение четырех областей, которые мы записали в свою Конституцию. И будет ли это победа - большой вопрос, особенно если я имею в виду, что мы сначала хотели отодвинуть границы НАТО. Получилось пока не да", — удивляется прокремлевская пропагандистка.

 

Напомним, ранее мы писали, что Скабеева пугает россиян искусственно выращенными в лабораториях бандеровцами с повышенным уровнем русофобии.

Также российская пропагандистка назвала Буданова "террористом" и истерически отреагировала на заявление об освобождении Крыма.

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