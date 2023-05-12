У Скабєєвої істерика: кордони НАТО наближаються до РФ

Російська пропагандистка Ольга Скабєєва. Фото: росЗМІ

На росТВ скандал — пропагандсти фактично визнають поразку Росії у війні. Уже прямо говорять, що "відкинути" кордони НАТО від РФ не вдалось.

Про це заявила російська "журналістка"-пропагандистка Ольга Скабєєва.

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Скабєєва заявляє, що станом на зараз не зрозуміло, який результат означатиме перемогу для РФ.

"Поки що для нас проміжний варіант — це хоча б звільнення чотирьох областей, які ми записали до своєї Конституції. І чи буде це перемога — велике питання, особливо якщо я маю на увазі, що ми спочатку хотіли відсунути кордони НАТО. Вийшло поки що не так", — дивується прокремлівська пропагандистка.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Скабєєва лякає росіян штучно вирощеними у лабораторіях бандерівцями із підвищеним рівнем русофобії.

Також російська пропагандистка назвала Буданова "терористом" та істерично відреагувала на заяву про звільнення Криму.