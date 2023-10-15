В США неизвестный участник выиграл в лотерею $1,76 миллиарда
В Соединенных Штатах Америки житель Калифорнии выиграл рекордный джек-пот в лотерее Powerball — $1,76 миллиарда. Это второй по величине лотерейный джекпот в истории.
Об этом пишет агентство BBC.
Рекордный джек-пот в лотерее
Сообщается, что выигрышный билет приобрели у Midway Market & Liquor во Фрейзер-Парке, в 120 км от Лос-Анджелеса. Он стоил $2.
Имя владельца билета не разглашается.
Победитель лотереи в настоящее время может выбрать один из двух способов получения выигрыша:
- разовая выплата примерно в $774,1 миллиона;
- выплаты в течение 30 лет.
Отметим, что шансы выиграть джек-пот составляют до 292,2 миллиона.
Напомним, стриминговая платформа Netflix запустила в разработку минисериал, основанный на жизни президента США 35-го президента США Джона Кеннеди. После завершения стачки сценаристов те возвращаются к работе.
За основу сценария примут книгу Фредрика Логевалла "Джон Кеннеди: Достижение совершеннолетия в американском веке, 1917-1956". Она была опубликована в 2020 году и стала первой частью запланированной двухтомной биографии экс-президента США.
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