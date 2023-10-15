В США неизвестный участник выиграл в лотерею $1,76 миллиарда

Шансы выиграть джекпот составляют до 292,2 миллиона. Фото: скриншот

В Соединенных Штатах Америки житель Калифорнии выиграл рекордный джек-пот в лотерее Powerball — $1,76 миллиарда. Это второй по величине лотерейный джекпот в истории.

Об этом пишет агентство BBC.

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Сообщается, что выигрышный билет приобрели у Midway Market & Liquor во Фрейзер-Парке, в 120 км от Лос-Анджелеса. Он стоил $2.

Имя владельца билета не разглашается.

Победитель лотереи в настоящее время может выбрать один из двух способов получения выигрыша:

разовая выплата примерно в $774,1 миллиона;

выплаты в течение 30 лет.

Отметим, что шансы выиграть джек-пот составляют до 292,2 миллиона.

Напомним, стриминговая платформа Netflix запустила в разработку минисериал, основанный на жизни президента США 35-го президента США Джона Кеннеди. После завершения стачки сценаристов те возвращаются к работе.

За основу сценария примут книгу Фредрика Логевалла "Джон Кеннеди: Достижение совершеннолетия в американском веке, 1917-1956". Она была опубликована в 2020 году и стала первой частью запланированной двухтомной биографии экс-президента США.