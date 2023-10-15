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У США невідомий учасник виграв в лотерею $1,76 мільярда

15 жовтня 2023 01:33
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
У США невідомий учасник виграв в лотерею $1,76 мільярда
Шанси виграти джекпот становлять один до 292,2 мільйона. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У Сполучених Штатах Америки мешканець Каліфорнії виграв рекордний джек-пот у лотереї Powerball — $1,76 мільярда. Це другий за величиною лотерейний джек-пот в історії.

Про це пише агенція BBC.

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Рекордний джек-пот у лотереї

Повідомляється, що виграшний квиток придбали в Midway Market & Liquor у Фрейзер-Парку, за 120 км від Лос-Анджелесу. Він коштував $2.

Імʼя власника квитка не розголошується.

Переможець лотереї нині може обрати один з двох способів отримання виграшу:

  • разова виплата приблизно в $774,1 мільйона;
  • виплати протягом 30 років.

Зауважимо, шанси виграти джек-пот становлять один до 292,2 мільйона.

Нагадаємо, стримінгова платформа Netflix запустив у розробку мінісеріал, заснований на житті президента США 35-го президента США Джона Кеннеді. Після завершення страйку сценаристів ті повертаються до роботи. 

За основу сценарію візьмуть книгу Фредріка Логевалла "Джон Кеннеді: Досягнення повноліття в американському столітті, 1917-1956". Вона була опублікована 2020 року та стала першою частиною запланованої двотомної біографії експрезидент США.

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