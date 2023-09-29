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В США подали иск против Tesla: в чем обвиняют

29 сентября 2023 14:41
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В США подали иск против Tesla: в чем обвиняют
Соучредитель Tesla Илон Маск. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В четверг, 28 сентября, власти США подали иск против компании Tesla. Ее обвиняют в жестоком преследовании темнокожих работников на своем заводе в Калифорнии.

Об этом пишет издание Reuters.

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Иск против Tesla

Сообщается, что в иске в суд Комиссия по равным возможностям трудоустройства США (EEOC) заявила о том, что, начиная с 2015 года, темнокожие работники завода Tesla испытывают жестокие оскорбления.

Отмечается, что работники жаловались на руководителей компании. Впрочем, Tesla не расследовала жалобы, более того, даже увольняла или пыталась отомстить таковым.

Следовательно, в иске EEOC требует выплатить компенсации темнокожим работникам, а также назначить штрафные санкции для Tesla.

Реакция Tesla

В свою очередь в компании заявили, что иск против нее является политически мотивированным, а департамент нарушает закон штата. Ведь там якобы не сообщили об обвинениях и не дали шанса урегулировать их.

Напомним, компания Tesla вместе с McDonald's выпустила ложку в стиле известного электрокара.

Ранее мы сообщали, Tesla представила в США более дешевые варианты седана Model S и внедорожника Model X. Компания предлагает скидку в 10 тыс. долларов на каждый из электрокаров, чтобы увеличить продажи в условиях сдержанного спроса на авто.

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