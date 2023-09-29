В США подали иск против Tesla: в чем обвиняют
В четверг, 28 сентября, власти США подали иск против компании Tesla. Ее обвиняют в жестоком преследовании темнокожих работников на своем заводе в Калифорнии.
Об этом пишет издание Reuters.
Иск против Tesla
Сообщается, что в иске в суд Комиссия по равным возможностям трудоустройства США (EEOC) заявила о том, что, начиная с 2015 года, темнокожие работники завода Tesla испытывают жестокие оскорбления.
Отмечается, что работники жаловались на руководителей компании. Впрочем, Tesla не расследовала жалобы, более того, даже увольняла или пыталась отомстить таковым.
Следовательно, в иске EEOC требует выплатить компенсации темнокожим работникам, а также назначить штрафные санкции для Tesla.
Реакция Tesla
В свою очередь в компании заявили, что иск против нее является политически мотивированным, а департамент нарушает закон штата. Ведь там якобы не сообщили об обвинениях и не дали шанса урегулировать их.
Напомним, компания Tesla вместе с McDonald's выпустила ложку в стиле известного электрокара.
Ранее мы сообщали, Tesla представила в США более дешевые варианты седана Model S и внедорожника Model X. Компания предлагает скидку в 10 тыс. долларов на каждый из электрокаров, чтобы увеличить продажи в условиях сдержанного спроса на авто.