В США подали иск против Tesla: в чем обвиняют

Соучредитель Tesla Илон Маск. Фото: google

В четверг, 28 сентября, власти США подали иск против компании Tesla. Ее обвиняют в жестоком преследовании темнокожих работников на своем заводе в Калифорнии.

Об этом пишет издание Reuters.

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Иск против Tesla

Сообщается, что в иске в суд Комиссия по равным возможностям трудоустройства США (EEOC) заявила о том, что, начиная с 2015 года, темнокожие работники завода Tesla испытывают жестокие оскорбления.

Отмечается, что работники жаловались на руководителей компании. Впрочем, Tesla не расследовала жалобы, более того, даже увольняла или пыталась отомстить таковым.

Следовательно, в иске EEOC требует выплатить компенсации темнокожим работникам, а также назначить штрафные санкции для Tesla.

Реакция Tesla

В свою очередь в компании заявили, что иск против нее является политически мотивированным, а департамент нарушает закон штата. Ведь там якобы не сообщили об обвинениях и не дали шанса урегулировать их.

Напомним, компания Tesla вместе с McDonald's выпустила ложку в стиле известного электрокара.

Ранее мы сообщали, Tesla представила в США более дешевые варианты седана Model S и внедорожника Model X. Компания предлагает скидку в 10 тыс. долларов на каждый из электрокаров, чтобы увеличить продажи в условиях сдержанного спроса на авто.