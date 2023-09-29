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У США подали позов проти Tesla: у чому звинувачують

29 вересня 2023 14:41
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У США подали позов проти Tesla: у чому звинувачують
Співзасновник Tesla Ілон Маск. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У четвер, 28 вересня, влада США подала позов проти компанії Tesla. Її звинувачують у жорстокому переслідуванні темношкірих працівників на своєму заводі у Каліфорнії. 

Про це пише видання Reuters.

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Позов проти Tesla

Повідомляється, що у позові до суду Комісія з рівних можливостей працевлаштування США (EEOC) заявила про те, що, починаючи з 2015 року, темношкірі працівники заводу Tesla зазнають жорстоких образ.

Зазначається, що працівники скаржилися керівникам компанії. Втім Tesla не розслідувала скарги, ба більше, навіть звільняла або намагалася помститися таким. 

Відтак, у позові EEOC вимагає виплатити компенсації для темношкірих працівників, а також призначити штрафні санкції для Tesla.

Реакція Tesla

Своєю чергою, у компанії заявили, що позов проти неї є політично вмотивованим, а департамент порушує закон штату. Адже там нібито не повідомили про звинувачення і не дали шансу врегулювати їх. 

Нагадаємо, компанія Tesla разом із McDonald's випустила ложку у стилі відомого електрокара. 

Раніше ми повідомляли, Tesla представила в США дешевші варіанти седана Model S та позашляховика Model X. Компанія пропонує знижку в 10 тис. доларів на кожний з електрокарів, щоб збільшити продажі в умовах стриманого попиту на авто.

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