У США подали позов проти Tesla: у чому звинувачують

Співзасновник Tesla Ілон Маск. Фото: google

У четвер, 28 вересня, влада США подала позов проти компанії Tesla. Її звинувачують у жорстокому переслідуванні темношкірих працівників на своєму заводі у Каліфорнії.

Про це пише видання Reuters.

Читайте також:

Позов проти Tesla

Повідомляється, що у позові до суду Комісія з рівних можливостей працевлаштування США (EEOC) заявила про те, що, починаючи з 2015 року, темношкірі працівники заводу Tesla зазнають жорстоких образ.

Зазначається, що працівники скаржилися керівникам компанії. Втім Tesla не розслідувала скарги, ба більше, навіть звільняла або намагалася помститися таким.

Відтак, у позові EEOC вимагає виплатити компенсації для темношкірих працівників, а також призначити штрафні санкції для Tesla.

Реакція Tesla

Своєю чергою, у компанії заявили, що позов проти неї є політично вмотивованим, а департамент порушує закон штату. Адже там нібито не повідомили про звинувачення і не дали шансу врегулювати їх.

Нагадаємо, компанія Tesla разом із McDonald's випустила ложку у стилі відомого електрокара.

Раніше ми повідомляли, Tesla представила в США дешевші варіанти седана Model S та позашляховика Model X. Компанія пропонує знижку в 10 тис. доларів на кожний з електрокарів, щоб збільшити продажі в умовах стриманого попиту на авто.