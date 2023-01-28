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В США вспыхнули протесты из-за убийства полицейскими темнокожего мужчины

28 января 2023 18:35
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
В США полицейские до смерти избили темнокожего мужчину
После избиения 29-летний Тайр Николс скончался в больнице
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

В США очередная волна протестов. Все из-за избиения полицейскими темнокожего мужчины, в результате которого 29-летний Тайр Николс скончался.

Об этом информирует агентство Reuters.

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Как пишет Reuters, в Мемфисе штата Теннесси США полицейские до смерти забили Тайра Николса, остановив его по подозрению в неосторожном управлении автомобилем.

На опубликованном полицейскими видео видно, как правоохранители извлекают Николса из его водительского сиденья. В это время мужчина кричит, что ничего не делал, он просто хотел добраться домой.

Офицеры заставили его упасть на землю, приказали лечь на живот и брызнули в лицо перцовым баллончиком. Николс вырвался и побежал по дороге, а полицейские преследовали его пешком.

Потом правоохранители схватили Николса на перекрестке и стали избивать палками, кулаками и ногами, в том числе по лицу. На видео зафиксировано, как мужчина звал маму, ведь инцидент произошел недалеко от ее дома.

После избиения мужчину почти без сознания одели в наручники и склонили у машины. Судя по данным с камер, скорая помощь в течение первых двадцати минут не приехала на место инцидента. Самого Николса доставили в больницу только час спустя, а через три дня он умер. Врачи назвали причиной "большое кровоизлияние, вызванное сильным избиением".

После публикации видео с убийством Николса тысячи американцев вышли на улицы в знак протеста против полицейского насилия. Известно, что пятерым избивших Николса полицейским уже предъявлены обвинения в убийстве.

Реакция президента США

На протесты из-за смерти чернокожего мужчины отреагировал и Джо Байден. Президент США заявил, что смерть Николса — болезненное напоминание о том, сколько еще предстоит сделать, чтобы американская система уголовного правосудия стала более справедливой для всех и стала уважать человеческое достоинство.

Кроме того, Байден поддержал призыв семьи Николса выйти на акции протеста, но подчеркнул, что они должны быть мирными.

Напомним, ранее мы писали, что, несмотря на протесты активистов, российское научно-исследовательское судно, которое занималось разведкой нефти и природного газа в Антарктиде, пришвартовалось в Кейптауне.

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