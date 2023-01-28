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У США спалахнули протести через вбивсто поліцейськими темношкірого чоловіка

28 січня 2023 18:35
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
У США поліцейські до смерті побили темношкірого чоловіка
Після побиття 29-річний Тайр Ніколс помер у лікарні
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

У Сполучених Штатах Америки чергова хвиля протестів. Все через побиття поліцейськими темношкірого чоловіка, в результаті якого 29-річний Тайр Ніколс помер.

Про це інформує агентство Reuters.

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Протести у США

Як пише Reuters, у Мемфісі штату Теннессі США поліцейські до смерті забили Тайра Ніколса, зупинивши його за підозрою у необережному керуванні автомобілем.

На опублікованому поліцейськими відео видно, як правоохоронці витягують Ніколса з його водійського сидіння. У цей час чоловік кричить, що нічого не робив, він просто хотів дістатися додому.

Натомість офіцери змусили його впасти на землю, наказали лягти на живіт і бризнули в обличчя перцевим балончиком. Ніколс вирвався та побіг дорогою, а поліцейські переслідували його пішки.

Потім правоохоронці схопили Ніколса на перехресті та почали бити палицями, кулаками та ногами, зокрема і по обличчю. На відео зафіксовано, як чоловік кликав маму, адже інцидент стався неподалік її будинку.

Після побиття чоловіка майже без свідомості одягли в наручники і схилили біля машини. Судячи з даних з камер, швидка допомога протягом перших двадцяти хвилин не приїхала на місце інциденту. Самого Ніколса доставили в лікарню тільки через годину, а через три дні він помер. Лікарі назвали причиною "великий крововилив, спричинений сильним побиттям".

Після публікації відео із вбивством Ніколса тисячі американців вийшли на вулиці на знак протесту проти поліцейського насильства. Наразі відомо, що п'ятьом поліцейським, які били Ніколса, вже висунуто звинувачення у вбивстві.

Реакція президента США

На протести через смерть чорношкірого чоловіка відреагував і Джо Байден. Президент США заявив, що смерть Ніколса — болісне нагадування про те, скільки ще має бути зроблено, щоб американська система кримінального правосуддя стала більш справедливою для всіх і почала шанувати людську гідність.

Окрім того, Байден підтримав заклик сім'ї Ніколса вийти на акції протесту, але наголосив, що вони мають бути мирними.

Нагадаємо, раніше ми писали, що попри протести активістів, російське науково-дослідне судно, яке займалося розвідкою нафти та природного газу в Антарктиді, пришвартувалося в Кейптауні.

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