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В США создали институт, который будет заниматься вопросом противодействия коррупции в вопросе помощи Украине

28 января 2023 20:25
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
В США создали институт для выявления коррупции по помощи Украине
США открыли горячую линию, куда можно сообщить о случаях коррупции
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

Соединенные Штаты Америки создали институт мониторинга и расследования незаконных действий мошенников. В частности, там будут заниматься вопросом противодействия коррупции в Украине.

Об этом сообщается на сайте офиса генерального инспектора Агентства по международному развитию США.

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Подробности

Отмечается, что институт будет заниматься расследованием незаконных действий мошенников и коррупционеров, использующих помощь американского народа в Украине во время полномасштабного вторжения россии.

Так, 18 января на сайте офиса генерального инспектора Агентства по международному развитию США (USAID) появился документ "Стратегический план надзора с помощью Украины".

В документе говорится, что Конгресс США выделил помощь на сумму свыше 113 млрд долларов в поддержку Украине, осуществляемую через 11 различных государственных органов и учреждений. В частности, в тексте отмечается, что планируя надзор, США стремятся "определить сферы наивысшего риска мошенничества, расточительства или злоупотреблений".

Для этого и создана Межведомственная рабочая группа по надзору в Украине, которая состоит из офисов трех генеральных инспекторов (Минобороны, Госдепартамента и USAID — "Могучей тройки"), а также других генеральных инспекторов надзорных организаций по всему правительству США.

Известно, что наблюдательный персонал "Могучей тройки" начал проводить ежемесячные координационные встречи еще в июне 2022 года.

Так, по состоянию на 31 декабря 2022 года в состав рабочей группы входят надзорные организации (генеральных инспекций): Министерства обороны, Государственного департамента, Агентства США по международному развитию, Агентства аудита оборонных контрактов, Министерства сельского хозяйства, Министерства торговли, Министерства здравоохранения и социальных служб, Министерства внутренней безопасности, Министерства юстиции, Министерства финансов, Экспортно-импортного банка США, Международной финансовой корпорации развития, Управления отчетности правительства, Агентства аудита, Армейского ревизионного агентства, Морской аудиторской службы.

Кроме того, в список также входят 17 разведывательных организаций, определяемых термином "Разведывательное сообщество США", задачами которых является сбор информации и ведение разведывательной деятельности в интересах США.

Напомним, ранее мы писали, что США отправили в Киев аудиторов для контроля за предоставленным оружием. Их задача — обеспечить подотчетность американской военной и финансовой помощи.

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