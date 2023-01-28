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У США створили інститут, який займатиметься питанням протидії корупції щодо допомоги Україні

28 січня 2023 20:25
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
У США створили інститут для виявлення корупції щодо допомоги Україні
США відкрили гарячу лінію, куди можна повідомити про випадки корупції
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Сполучені Штати Америки створили інститут моніторингу та розслідування незаконних дій шахраїв. Зокрема, там займатимуться питанням протидії корупції в Україні.

Про це повідомляється на сайті офісу генерального інспектора Агентства з міжнародного розвитку США.

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Деталі

Зазначається, що інститут займатиметься розслідуванням незаконних дій шахраїв і корупціонерів, які використовують допомогу американського народу Україні під час повномасштабного вторгнення росії.

Так, 18 січня на сайті офісу генерального інспектора Агентства з міжнародного розвитку США (USAID) з’явився документ "Стратегічний план нагляду за допомогою Україні".

У документі йдеться, що Конгрес США виділив допомогу на суму понад 113 млрд доларів на підтримку Україні, яка здійснюється через 11 різних державних органів і установ. Зокрема, у тексті наголошується, що, плануючи нагляд, США прагнуть "визначити сфери найвищого ризику шахрайства, марнотратства або зловживань".

Для цього й створено Міжвідомчу робочу групу з нагляду в Україні, яка складається з офісів трьох генеральних інспекторів (Міноборони, Держдепартаменту та USAID — "Могутньої трійки"), а також інших генеральних інспекторів наглядових організацій в усьому уряді США.

Відомо, що наглядовий персонал "Могутньої трійки" почав проводити щомісячні координаційні зустрічі ще у червні 2022 року.

Так, станом на 31 грудня 2022 року до складу робочої групи входять наглядові організації (генеральних інспекцій): Міністерства оборони, Державного департаменту, Агентства США з міжнародного розвитку, Агентства аудиту оборонних контрактів, Міністерства сільського господарства, Міністерства торгівлі, Міністерства охорони здоров’я та соціальних служб, Міністерства внутрішньої безпеки, Міністерства юстиції, Міністерства фінансів, Експортно-імпортного банку США, Міжнародної фінансової корпорації розвитку, Управління звітності уряду, Агентства аудиту, Армійського ревізійного агентства, Морської аудиторської служби.

Окрім того, до списку також входять 17 розвідувальних організацій, які визначаються терміном "Розвідувальне співтовариство США", завданнями яких є збір інформації та ведення розвідувальної діяльності в інтересах США.

Нагадаємо, раніше ми писали, що США відправили до Києва аудиторів для контролю за наданою зброєю. Їхнє завдання — забезпечити підзвітність американської військової та фінансової допомоги.

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