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В США Зеленский с женой наградили людей, которые помогают Украине

22 сентября 2023 10:33
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В США Зеленский с женой наградили людей, которые помогают Украине
Владимир и Елена Зеленская в США. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В пятницу, 22 сентября, в конце своего визита в США Президент Украины Владимир Зеленский вместе со своей женой наградили американских деятелей, которые помогают Украине. Они подчеркнули, что без таких людей в мире не осталось бы никакой свободы.

Об этом глава государства сообщил в своих соцсетях.

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Награждение американцев

"Вместе с Еленой выразили благодарность американцам — обычным людям, которые делали и делают чрезвычайные вещи по зову своего сердца", — сказал Зеленский.

Это разные люди: врачи и солдаты, политики и бизнесмены, взрослые и дети, украинцы, американцы.

  • Владимир Зеленский награждает американцев. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Владимир Зеленский награждает американцев. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Владимир Зеленский награждает американцев. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Владимир Зеленский награждает американцев. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Владимир Зеленский награждает американцев. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Владимир Зеленский награждает американцев. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Владимир Зеленский награждает американцев. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
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"Здесь нет ни души, которой было бы безразлично, что происходит со свободой. И нет ни души в Украине, которая не испытывала бы благодарности тебе, Америка. Вам — людям, которые помогают нам не потому, что должны, а потому, что ваше сердце не может позволить вам поступать иначе. Это и есть человечность. Это то, что делает нас Украиной. Это то, что делает вас Америкой", — подчеркнул украинский Президент.

Также он подчеркнул, что если бы в Америке не было таких людей с таким большим сердцем, в мире не осталось бы никакой свободы.

Напомним, 19 сентября Владимир Зеленский прибыл в США, где провел ряд важных встреч и переговоров. В частности, в результате Украина получит новый пакет военной помощи от США и страны совместно начнут производить оружие.

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