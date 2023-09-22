Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Суспільство arrow У США Зеленський з дружиною нагородили людей, які допомогають Україні arrow

У США Зеленський з дружиною нагородили людей, які допомогають Україні

22 вересня 2023 10:33
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У США Зеленський з дружиною нагородили людей, які допомогають Україні
Володимир та Олена Зеленські у США. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У п'ятницю, 22 вересня, наприкінці свого візиту у США Президент України Володимир Зеленський разом зі своєю дружиною нагородили американських діячів, які допомагають Україні. Вони наголосили, що без таких людей у світі не залишилося б жодної свободи.

Про це глава держави повідомив у своїх соцмережах.

Читайте також:

Нагородження американців

"Разом з Оленою висловили подяку американцям — звичайним людям, які робили й роблять надзвичайні речі за покликом свого серця", — сказав Зеленський. 

Це різні люди: лікарі й солдати, політики й бізнесмени, дорослі й діти, українці, американці.

  • Володимир Зеленський нагороджує американців. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Володимир Зеленський нагороджує американців. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Володимир Зеленський нагороджує американців. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Володимир Зеленський нагороджує американців. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Володимир Зеленський нагороджує американців. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Володимир Зеленський нагороджує американців. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Володимир Зеленський нагороджує американців. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
1 / 7

"Тут немає жодної душі, якій було б байдуже, що відбувається зі свободою. І немає жодної душі в Україні, яка не відчувала б вдячності тобі, Америко. Вам — людям, які допомагають нам не тому, що повинні, а тому, що ваше серце не може дозволити вам чинити інакше. Це і є людяність. Це те, що робить нас Україною. Це те, що робить вас Америкою", — наголосив український Президент. 

Також він підкреслив, що якби в Америці не було таких людей  із такими великими серцями, у світі не залишилося б жодної свободи.

Нагадаємо, 19 вересня Володимир Зеленський прибув до США, де провів низку важливих зустрічей та переговорів. Зокрема, як наслідок Україна отримає новий пакет військової допомоги від США та країни спільно почнуть виробляти зброю

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

None

Багато чого везу: Зеленський розповів Новини.LIVE про свої враження від візиту до США

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз