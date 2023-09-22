У США Зеленський з дружиною нагородили людей, які допомогають Україні

Володимир та Олена Зеленські у США. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

У п'ятницю, 22 вересня, наприкінці свого візиту у США Президент України Володимир Зеленський разом зі своєю дружиною нагородили американських діячів, які допомагають Україні. Вони наголосили, що без таких людей у світі не залишилося б жодної свободи.

Про це глава держави повідомив у своїх соцмережах.

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Нагородження американців

"Разом з Оленою висловили подяку американцям — звичайним людям, які робили й роблять надзвичайні речі за покликом свого серця", — сказав Зеленський.

Це різні люди: лікарі й солдати, політики й бізнесмени, дорослі й діти, українці, американці.

Володимир Зеленський нагороджує американців. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Володимир Зеленський нагороджує американців. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Володимир Зеленський нагороджує американців. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Володимир Зеленський нагороджує американців. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Володимир Зеленський нагороджує американців. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Володимир Зеленський нагороджує американців. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Володимир Зеленський нагороджує американців. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official 1 / 7

"Тут немає жодної душі, якій було б байдуже, що відбувається зі свободою. І немає жодної душі в Україні, яка не відчувала б вдячності тобі, Америко. Вам — людям, які допомагають нам не тому, що повинні, а тому, що ваше серце не може дозволити вам чинити інакше. Це і є людяність. Це те, що робить нас Україною. Це те, що робить вас Америкою", — наголосив український Президент.

Також він підкреслив, що якби в Америці не було таких людей із такими великими серцями, у світі не залишилося б жодної свободи.

Нагадаємо, 19 вересня Володимир Зеленський прибув до США, де провів низку важливих зустрічей та переговорів. Зокрема, як наслідок Україна отримає новий пакет військової допомоги від США та країни спільно почнуть виробляти зброю.