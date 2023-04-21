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В Стамбульском метро спели гимн Украины

21 апреля 2023 04:35
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В Стамбульском метро спели гимн Украины
Крупнейший аэропорт Турции соединили со Стамбулом новой веткой метро. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

На новой станции метро в Стамбуле турецкий инженер исполнил гимн Украины.

Об этом сообщает издание QHA.

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Мужчина решил записать видео, где сказал: "Здесь хорошая акустика, и сейчас я вам это докажу", после чего спел гимн на украинском языке.

После исполнения турецкий инженер добавил, что верит в победу Украины в войне.

"Украина победит в этой войне. Наша вера в победу никогда не угасала", — сказал мужчина после исполнения гимна.

Напомним, в вопросе введения санкций против России Анкара будет использоваться только национальными интересами. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

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