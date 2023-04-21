В Стамбульском метро спели гимн Украины
На новой станции метро в Стамбуле турецкий инженер исполнил гимн Украины.
Об этом сообщает издание QHA.
Мужчина решил записать видео, где сказал: "Здесь хорошая акустика, и сейчас я вам это докажу", после чего спел гимн на украинском языке.
После исполнения турецкий инженер добавил, что верит в победу Украины в войне.
"Украина победит в этой войне. Наша вера в победу никогда не угасала", — сказал мужчина после исполнения гимна.
#Türk mühendisten #Ukrayna Milli Marşı performansı https://t.co/eXAV6XDjqn pic.twitter.com/EnTKYaTWLx— QHA - Kırım Haber Ajansı (@qha_kirimhaber) 4 апреля 2023
Напомним, в вопросе введения санкций против России Анкара будет использоваться только национальными интересами. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.