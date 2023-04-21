У Стамбульському метро заспівали гімн України
На новій станції метро у Стамбулі турецький інженер виконав гімн України.
Про це повідомляє видання QHA.
Чоловік вирішив записати відео, де сказав: "Тут хороша акустика, і зараз я вам це доведу", після чого заспівав гімн українською мовою.
Після виконання турецький інженер додав, що вірить у перемогу України у війні.
"Україна переможе у цій війні. Наша віра у перемогу ніколи не згасала", — сказав чоловік після виконання гімну.
#Türk mühendisten #Ukrayna Milli Marşı performansı https://t.co/eXAV6XDjqn pic.twitter.com/EnTKYaTWLx— QHA - Kırım Haber Ajansı (@qha_kirimhaber) 4 квітня 2023
Нагадаємо, у питанні запровадження санкцій проти Росії Анкара використовуватиметься лише національними інтересами. Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу.