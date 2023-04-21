У Стамбульському метро заспівали гімн України

Найбільший аеропорт Туреччини з'єднали зі Стамбулом новою гілкою метро. Фото: REUTERS

На новій станції метро у Стамбулі турецький інженер виконав гімн України.

Про це повідомляє видання QHA.

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Чоловік вирішив записати відео, де сказав: "Тут хороша акустика, і зараз я вам це доведу", після чого заспівав гімн українською мовою.

Після виконання турецький інженер додав, що вірить у перемогу України у війні.

"Україна переможе у цій війні. Наша віра у перемогу ніколи не згасала", — сказав чоловік після виконання гімну.

Нагадаємо, у питанні запровадження санкцій проти Росії Анкара використовуватиметься лише національними інтересами. Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу.