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У Стамбульському метро заспівали гімн України

21 квітня 2023 04:35
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
У Стамбульському метро заспівали гімн України
Найбільший аеропорт Туреччини з&#39;єднали зі Стамбулом новою гілкою метро. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

На новій станції метро у Стамбулі турецький інженер виконав гімн України.

Про це повідомляє видання QHA.

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Чоловік вирішив записати відео, де сказав: "Тут хороша акустика, і зараз я вам це доведу", після чого заспівав гімн українською мовою.

Після виконання турецький інженер додав, що вірить у перемогу України у війні.

"Україна переможе у цій війні. Наша віра у перемогу ніколи не згасала", — сказав чоловік після виконання гімну.

Нагадаємо, у питанні запровадження санкцій проти Росії Анкара використовуватиметься лише національними інтересами. Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу.

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