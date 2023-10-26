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В Святошинском суде прокомментировали приговор по делу расстрелов на Майдане

26 октября 2023 18:45
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Святошинском суде прокомментировали приговор по делу расстрелов на Майдане
Председательствующий судья по делу расстрелов на Майдане Сергей Дячук. Фото: Следствие Инфо
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Киеве Святошинский районный суд рассматривал дело о расстреле 48 человек на улице Институтской. Однако после приговора суда никто так и не сел физически за решетку.

Судебный процесс прокомментировал в интервью для издания "Следствие Инфо" председательствующий судья по делу Сергей Дячук.

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Как известно, сейчас апелляцию на такое решение подают прокуроры и адвокаты беркутовцев.

Матери тех людей, которых убили на Институтской, после того, как судья Дячук прочитал последние слова, заявили: "За что погибли наши родные?"

Как такое решение объясняет судья

"Я поддерживаю их недовольство. На языке телеграмма — что это за лапша: сначала отпустили (в 2019 году президент Украины Владимир Зеленский согласился обменять обвиняемых в расстрелах беркутовцев на украинских военнопленных), потом судят. Конечно, для нормального человека произошло какое-то нарушение логики. Зачем тогда отпускать, чтобы потом судить", — отметил он.

Справедливость для обеих сторон

Дячук подчеркнул, что из-за таких условий невозможно было добиться желаемого результата, ведь люди, которым вынесли наказание, уже уехали и не вернутся.

"Человеческое восприятие, что все должны отвечать, — я понимаю это, но мы не можем руководствоваться такими мотивами. Если всех установили, а вы там были — значит, вы все виновные. Все же мы делали так, чтобы Европейский Союз не мог нам говорить, что наш процесс был политизирован. Решение принято и свидетельствует о том, что оно справедливо и не заангажировано", — объяснил судья.

По его словам, в суде хотели, чтобы родные погибших получили честное решение.

"Кто-то плакал, кто-то смеялся, да. Тамтура был счастлив, жена его обняла, сказала, что "я верила". Но мы не искали справедливости для одной стороны. Мы хотели, чтобы родственники погибших получили справедливое решение, где-то оно получилось суровым, поскольку что-то не установлено, что-то наоборот установлено, то, против чего возражали потерпевшие, но других данных у нас нет.Справедливость нашего суда заключается в том, что мы не искали аплодисментов и не боялись слова "позор", — сказал он.

Что известно о деле расстрелов на Майдане

Святошинский районный суд Киева 18 октября объявил приговоры пяти бывшим "беркутовцам". В зале суда были только два обвиняемых — Александр Маринченко и Сергей Тамтура. Остальные находятся в розыске после обмена пленниками с Россией в декабре 2019 года. В Россию тогда сбежали Олег Янишевский, Сергей Зинченко и Вячеслав Аброськин.

Напомним, в Генпрокуратуре Украины сообщили о подозрении экс-руководству Службы безопасности Украины и 20 сотрудникам ФСБ. Все обвиняемые проходят по делу Евромайдана.

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